Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов своим решением от 17 февраля объявил выговор хокимам трёх районов столицы за некачественную подготовку к зиме и отсутствие при этом диалога с населением.

Решение принято на основании письма Администрации президента Узбекистана от 30 января. Дисциплинарное наказание получили хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского районов Фарход Абдуллаев и хоким Юнусабадского района Бохадир Абдувалиев.

В документе содержится формулировка «за неосуществление необходимых мероприятий по подготовке к зиме и её проведению без ущерба, а также непроведение бесед и разъяснительных работ с населением с посещением махаллей».

Напомним, 16 января президент Шавкат Мирзиёев на фоне серьёзного энергокризиса, в частности, многодневных отключений света и газа в столице, заявил об отставке хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, а также заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева и главы компании «Тепловые электростанции» Фархода Абдурахманова. Глава государства также объявил, что хокимам указанных трёх районов столицы будет вынесен выговор.

Президент также поручал СГБ и Генпрокуратуре проверить деятельность чиновников, об увольнении которых говорилось на совещании, и в случае нарушений закона привлечь их к ответственности.