Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил письмо от президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Американский лидер выразил признательность за лидерство и личную приверженность Мирзиёева укреплению отношений между странами, включая сотрудничество в области безопасности.

«Для США приоритетными являются вопросы развития отношений с Узбекистаном в сфере экономики и энергетики, а также поддержка Ваших усилий по модернизации и реформированию политической системы страны», — говорится в письме.

По словам Байдена, стратегическое партнёрство США с Узбекистаном продолжает углубляться, и он надеется далее продвигать достижения в 2023 году.

«Хотел бы особо отметить вашу приверженность развитию отношений с соседними странами через процесс расширения регионального сотрудничества пяти стран Центральной Азии. Эти усилия вносят большой вклад в обеспечение процветания и стабильности в регионе и за ее пределами», — считает президент США.

Байден подчеркнул, что более 30 лет партнёрство между США и Узбекистаном основывалось на соблюдении ключевых принципов устава ООН: уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран. «Убеждён, что наша общая приверженность этим ценностям будет способствовать дальнейшему углублению наших связей на долгую перспективу», — отмечается в письме.