Паста с тунцом и помидорами
Итальянский рецепт пасты с тунцом в томатном соусе.
Паста с соусом «Альфредо»
Паста с сырным соусом Альфредо является, пожалуй, самой популярной итальянской пастой в Америке.
Паста с соусом из кабачков и сыром фетакса
Рецепт полезной пасты с соусом из кабачков. Фетаксу при желании можно заменить тофу.
Паста с креветками
Рецепт пасты с креветками в лимонно-чесночном соусе.
Паста с соусом болоньезе
Паста болоньезе — классический рецепт итальянской кухни, представляет собой сочетание любого вида макарон с густым томатно-мясным соусом.
Паста с грибами в сливочном соусе
Предлагаем приготовить пасту с грибами и вялеными томатами в сливочном соусе с сыром.
Паста с фетой и помидорами черри
Паста с приятным сливочно-томатным вкусом,.
Паста Арабьята
Эта паста с острым и пикантным вкусом.
Цельнозерновая паста с курицей и брокколи
Рецепт пасты с курицей и овощами в сливочном соусе.
Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе
Спагетти с креветками в сливочно-чесночном соусе.