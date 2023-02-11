Паста с тунцом и помидорами

еда, зира

Итальянский рецепт пасты с тунцом в томатном соусе.

Паста с соусом «Альфредо»

еда, зира

Паста с сырным соусом Альфредо является, пожалуй, самой популярной итальянской пастой в Америке.

Паста с соусом из кабачков и сыром фетакса

еда, зира

Рецепт полезной пасты с соусом из кабачков. Фетаксу при желании можно заменить тофу.

Паста с креветками

еда, зира

Рецепт пасты с креветками в лимонно-чесночном соусе.

Паста с соусом болоньезе

еда, зира

Паста болоньезе — классический рецепт итальянской кухни, представляет собой сочетание любого вида макарон с густым томатно-мясным соусом.

Паста с грибами в сливочном соусе

еда, зира

Предлагаем приготовить пасту с грибами и вялеными томатами в сливочном соусе с сыром.

Паста с фетой и помидорами черри

еда, зира

Паста с приятным сливочно-томатным вкусом,.

Паста Арабьята

еда, зира

Эта паста с острым и пикантным вкусом.

Цельнозерновая паста с курицей и брокколи

еда, зира

Рецепт пасты с курицей и овощами в сливочном соусе.

Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

еда, зира

Спагетти с креветками в сливочно-чесночном соусе.