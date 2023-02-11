Паста с тунцом и помидорами





Итальянский рецепт пасты с тунцом в томатном соусе.

Паста с соусом «Альфредо»





Паста с сырным соусом Альфредо является, пожалуй, самой популярной итальянской пастой в Америке.

Паста с соусом из кабачков и сыром фетакса





Рецепт полезной пасты с соусом из кабачков. Фетаксу при желании можно заменить тофу.

Паста с креветками





Рецепт пасты с креветками в лимонно-чесночном соусе.

Паста с соусом болоньезе





Паста болоньезе — классический рецепт итальянской кухни, представляет собой сочетание любого вида макарон с густым томатно-мясным соусом.

Паста с грибами в сливочном соусе





Предлагаем приготовить пасту с грибами и вялеными томатами в сливочном соусе с сыром.

Паста с фетой и помидорами черри





Паста с приятным сливочно-томатным вкусом,.

Паста Арабьята





Эта паста с острым и пикантным вкусом.

Цельнозерновая паста с курицей и брокколи





Рецепт пасты с курицей и овощами в сливочном соусе.

Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе





Спагетти с креветками в сливочно-чесночном соусе.