Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 10 февраля сменил состав Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете министров, которая регулирует тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также услуги по распределению и сбыту электроэнергии.

Председателем комиссии стал министр экономики и финансов Шерзод Кудбиев, заместителем — первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев.

Другими членами комиссии стали первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, заместитель министра транспорта Абдусамат Муминов, заместитель министра юстиции Алишер Каримов, председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Шахрух Шарахметов, а также заместитель министра экономики и финансов (должность пока остаётся вакантной).

До этого комиссию возглавлял вице-премьер Джамшид Кучкаров, а его заместителем был бывший министр финансов Тимур Ишметов.

К регулируемым тарифам относятся:

тарифы на электрическую и тепловую энергию, производимую генерирующими организациями;

наценка на услуги по распределению и сбыту электроэнергии, применяемая распределительными организациями;

тарифы на электроэнергию для различных групп потребителей, определяемых в соответствии с Правилами пользования электрической энергией.

К свободным (нерегулируемым) тарифам на электроэнергию относятся тарифы на электроэнергию, приобретаемую и реализуемую по международным договорам, в том числе межгосударственные транзиты по национальным сетям.

Тарифы на электроэнергию формируются исходя из обоснованных расходов на ее производство, передачу, распределение и сбыт с учётом полного возмещения операционных и капитальных затрат и поддержания рентабельности в диапазоне — не менее 10% и не более 20%. При этом рентабельность определяется делением величины чистой прибыли на сумму всех затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению и сбыту электроэнергии.

В

Стоит отметить, что в постановления правительства от 15 апреля 2019 года, которым создана комиссия, предусматривается поэтапный переход до 2023 года к методике формирования тарифов с учётом передовой международной практики. Кроме того, начиная с 2023 года планировалось, что утверждённые в установленном порядке тарифы на электроэнергию будут действовать в течение не менее трёх лет.