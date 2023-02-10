Двое мужчин обещали третьему помочь попасть в США через страны Евросоюза и Мексику, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Самаркандской областного управления СГБ и УВД области выяснилось, что М. Х. и Ш. Ш. пообещали оформить Ж. Х. шенгенскую визу для въезда в Европу и отправить его в США через Испанию и Мексику.

В качестве аванса они потребовали 10 тысяч долларов, при получении которых были задержаны. Ещё 17 тысяч долларов Ж. Х. должен был отдать по достижении границы Мексики и США.

При обыске у них были изъяты документы ещё 13 человек — 8 загранпаспортов, 2 биометрических паспорта, 1 ID-карта, 2 свидетельства о рождении и 1 свидетельство о заключении брака. Кроме этого, была обнаружена расписка о получении 22,5 тысячи долларов от Н. Р. в обмен на отправку его в США.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.