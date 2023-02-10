Общее число жертв серии мощных землетрясений, произошедших в понедельник на юго-востоке Турции, уже превысило 21 тысячу. Среди пострадавших и жертв, а также пропавших без вести есть и наши соотечественники. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщало о поисках в зоне разрушительных землетрясений 13 граждан Узбекистана, один из них был найден погибшим.

Фото: МЧС Узбекистана.

«Газета.uz» побеседовала с узбекистанцами, ставшими свидетелями катастрофы.

Санжар, 30 лет. Провинция Хатай

Санжар приехал в Турцию из Ташкента. Около месяца он занимался ремонтом в городе Кырыкхан. Мужчина рассказал, что утром 6 февраля его разбудили сильные толчки.

«Я не знал, что делать, был в шоке, потому что землетрясение было очень страшным. Затем погас свет. Я взял паспорт с телефоном и выбежал на улицу. На улице было очень много людей. Четырёхэтажный дом, в котором я жил, обрушился на моих глазах. Если не ошибаюсь, в доме были и те, кто ещё не успел покинуть квартиру. Приехали спасатели и оказали им помощь. Мы простояли на улице до 6 утра», — рассказывает он.

Фото: МЧС Узбекистана.

Санжар отметил большие очереди в больницах, за бензином и хлебом.

«Около больницы было много людей. По-моему, медицинская помощь оказывается только тем, кто серьёзно пострадал и находится в тяжёлом состоянии. Но в очереди были и те, кто внешне выглядели здоровыми. Очередь за хлебом тоже очень длинная. Я простоял в очереди несколько часов и купил всего две буханки хлеба. Длинные очереди на заправках образовались из-за того, что большинство из них были закрыты. Почти каждый, кто приехал на заправку, стоит в очереди на зарядку телефона», — рассказал соотечественник.

Фото: Aj+ / Twitter.

«Чувствую себя как в фильме, перед глазами мелькают сцены из „Послезавтра“ и „2012“. Здесь каждый пытается выжить. Дороги треснули, а в них застряли машины. Я видел женщин и детей из других стран, похожих на цыган, которые разбивали витрины магазинов и воровали продукты. Турки их прогоняют. У меня нет знакомых из Узбекистана в районах, где произошло землетрясение. Все, кого я знаю, живут в Стамбуле», — сказал Санжар.

После катастрофы пожилой турок предложил нашему соочественнику кров.





Фото: МЧС Узбекистана.

«Он угостил нас горячим чаем, хлебом и едой. Я и сейчас живу в его квартире, расположенной в 5-ти этажном доме, и помогаю ему по дому. Я хотел поехать в Стамбул или Анкару, но автобусов нет вообще, и говорят, что дороги на границе провинций закрыты. Позвонили из консульства и сказали, что пришлют кого-нибудь. Сегодня видел группу спасателей из Узбекистана. Я испытал гордость, когда увидел машину МЧС с флагом Узбекистана», — говорит соотечественник.

По словам Санжара, в районе, где он проживает, до сих пор продолжаются подземные толчки. «Вот и сейчас я говорю с вами, а земля трясётся. Не так сильно, как в первый день, но ощущается», — сказал он.

Малика, 48 лет. Город Газиантеп

Малика — медсестра из Сырдарьи. На родине зарплаты медработника не хватало на жизнь. Женщина отправилась на заработки в Турцию. В Газиантепе Малика ухаживает за 74-летней женщиной, «как за собственной матерью», и живёт вместе с ней в многоквартирном доме на окраине городе Газиантеп. Неподалёку от него находился эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,8.

Фото: Enhypen Updates / Twitter.

По словам соотечественницы, во время землетрясения дом качало словно колыбель.

«В прошлом году, осенью, AFAD (Управление по чрезвычайным ситуациям) разослало SMS-сообщения о том, что ожидается землетрясение, и что люди должны к нему подготовиться. В конце ноября произошло землетрясение магнитудой 4. Но землетрясение 6 февраля было очень сильным и ужасающим. В тот день я почему-то не могла уснуть до 04:00. Как только я начала засыпать, услышала грохот — будто кто-то силой пинал дверь. Дом качался словно колыбель, многоэтажка шаталась из стороны в сторону. Шкафы открылись и все вывалилось. Бабушка безостановочно кричала от страха. Раньше я такое видела только в интернете или по телевизору. Я оцепенела», — вспоминает Малика.

Фото: МЧС Узбекистана.

«Я кое-как провела бабушку вниз с 4 этажа. Шёл снег. Повсюду слышны крики и звуки треска. Мы подошли к одной из стоящих на улице машин, поговорили с водителем и просидели в этой машине до рассвета. Несколько многоэтажек рухнуло в окрестностях нашего дома. Наш дом тоже оказался в непригодном для жилья состоянии. Тем не менее, я сходила в дом два или три раза по необходимости, чтобы вынести лекарства и необходимую одежду. Я боялась не смерти, а того, что моё тело останется на чужбине. Мне стало очень грустно, когда я подумала о судьбе таких иностранцев, как я, которые приезжают зарабатывать деньги», — сказала она.





Фото: МЧС Узбекистана.

После утреннего землетрясения в Газиантепе вечером пошёл снег и дождь. Несмотря на то, что с утра 7 февраля светило солнце, температура воздуха опустилась до -5 градусов.

«Мне сложно описать здешнюю картину. Спасатели проводят поисково-спасательные работы под зданиями, сравнявшимися с землёй, из-под завалов вытаскивают тела, все кричат и плачут. Люди пытаются выжить. Больно смотреть им в глаза: кто-то со слезами на глазах, в подавленном состоянии ищет мать, а кто-то ребёнка. Мы сейчас живём в деревне у родственников бабушки. Днём мы едим в двухэтажном доме, а ночью спим в машине. Люди держатся подальше от высотных зданий, спят в машинах», — сказала Малика.

Фото: Enhypen Updates / Twitter.

По словам соотечественницы, в районе её проживания до сих пор наблюдаются слабые землетрясения.

«Дороги в трещинах. Газа и электричества нет. Поскольку многие магазины закрыты, за хлебом выстраиваются длинные очереди — одному человеку дают максимум пять буханок. Похоже, в очередях завязываются конфликты, установлен полицейский контроль. В Турции, оказывается, много благотворительных обществ и организаций. Общество Красного Полумесяца, Общество Зелёного Полумесяца и другие подобные организации раздают людям горячую пищу. Я была очень рада услышать, что приехали спасатели из Узбекистана. Знакомая девушка из Гулистана работала в другом районе Газиантепа. Но её телефон выключен, я не могу с ней связаться. Качество связи тоже ухудшилось», — рассказала Малика.