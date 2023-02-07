По состоянию на 17:00 (время Турции) 7 февраля в этой стране в зоне разрушительных землетрясений велись поиски 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Днём сообщалось о гибели 1 гражданки Узбекистана в провинции Малатья и поисках 4 узбекистанцев.

Всего было известно о 15 соотечественниках, которых разыскивали родные и близкие, с 2 из них установлена связь, говорится в сообщении.

Дипломатические миссии Узбекистана в Турции также оказали содействие в перемещении 17 соотечественников, включая 13 спортсменов, из зоны стихийного бедствия в Стамбул.

Во вторник два самолёта из Узбекистана доставили гуманитарную помощь и группу из 100 спасателей в наиболее пострадавшие города Адана и Газиантеп, чтобы помочь в преодолении последствий стихийного бедствия, сообщило ИА «Дунё».

Спасатели МЧС Узбекистана сразу приступили к поисково-спасательным работам в селе Овакент Хатайской области, где проживают более 15 тысяч этнических узбеков.

В посольстве Узбекистана в Анкаре создан круглосуточный штаб для оказания помощи согражданам, пострадавшим от землетрясения, и рассмотрения их обращений. Телефон: +90−538−035−85−34.

Режим ЧП в 10 провинциях Турции

Как передаёт Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении трёхмесячного режима чрезвычайного положения в 10 провинциях, пострадавших в результате землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Он сообщил, что, согласно последним данным, жертвами подземных толчков в Турции стали 3549 человек, 22,1 тысячи получили ранения. Из-под завалов спасены более 8000 человек.