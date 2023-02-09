За последние часы сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана удалось спасти из-под обломков зданий ещё двух человек в зоне разрушительных землетрясений в Турции, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме этого, из-под завалов были извлечены тела пяти погибших.

Узбекистанские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию третьи сутки подряд. За это время им удалось спасти 13 человек и извлечь тела 38 погибших.

Утром в четверг в Турцию прибыл третий самолёт с гуманитарной помощью из Узбекистана. Вместе с очередной партией помощи самолёт доставил дополнительную поисково-спасательную группу, включая кинологов и медицинский персонал, общей численностью 71 человек.