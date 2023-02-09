В Турцию прибыл третий самолёт с гуманитарной помощью из Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа. Военный самолёт Ил-76МД приземлился в Газиантепе утром в среду, 9 февраля.

Вместе с очередной партией помощи самолёт доставил дополнительную поисково-спасательную группу и медицинский персонал общей численностью 71 человек.





Для оказания помощи пострадавшим от землетрясения планируется развернуть комплекс мобильного госпиталя с девятью отдельными подразделениями на площади 1 га, где будут служить 50 сотрудников медицинского отряда Минобороны.

Полевой госпиталь будет оснащён всей необходимой медицинской техникой и лекарственными препаратами из Узбекистана, говорится в сообщении.

7 февраля два самолёта из Узбекистана доставили гуманитарную помощь и группу из 100 спасателей в наиболее пострадавшие от землетрясения города — Адана и Газиантеп.

Спасатели МЧС Узбекистана ведут поисково-спасательные работы в селе Овакент Хатайской области, где проживают этнические узбеки.

На вечер 8 февраля было известно об обнаружении спасателями Узбекистана под завалами 11 пострадавших и 33 погибших.