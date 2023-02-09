С 10 февраля маршруты автобусов №№ 39, 45, 110, 122 и 130, а также маршрутных такси №№ 18И, 9И, 25 М, 61 М, 55 М, 73 М, 99 М, 170 М, 191 М и 195 М в Ташкенте продлеваются от рынка «Куйлюк» до торгового комплекса Food city. Об этом сообщил хокимият столицы.

В сообщении говорится, что решение принято для устранения пробок рядом с продуктовым рынком «Куйлюк», а также в связи с работами по строительству путепровода, соединяющего улицу Фергана йули и Бектемирское шоссе.

От Food city также действуют бесплатные автобусы до станции надземного метро №7, напомнили в хокимияте.

В декабре 2021 года хокимият Ташкента сообщил, что дехканский рынок «Куйлюк» и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в торговый центр Food city в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области.