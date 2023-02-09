Из Кишинёва в Ташкент доставлен мужчина, разыскиваемый по линии Интерпола за причастность к религиозно-экстремистской деятельности. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

«Скрываясь от правоохранительных органов Узбекистана, задержанный примкнул к международной экстремистской организации, где прошёл обучение по подготовке и совершению террористических актов, став одним из лидеров организации», — говорится в сообщении.

Благодаря совместным действиям и оперативно-информационному обмену национальных бюро Интерпола Узбекистана и Молдовы мужчину удалось задержать и передать Узбекистану, где он предстанет перед судом.