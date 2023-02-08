Жителей Ташкента, увидевших кабели электропередачи на деревьях или на земле, попросили сообщить об этом властям города через сервис Xalq nazorati.

Как сообщил хокимият столицы, во время сильных морозов в январе, когда выросла нагрузка на электросети и из строя выходили трансформаторы и линии электропередачи, для оперативного подключения энергии в некоторых местах кабели крепились на деревья и столбы, а порой прокладывались по земле.





«Этой работой занимались не только сотрудники „Региональных электрических сетей“ Ташкента, но и другие привлечённые службы и специалисты», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности людей и защиты кабелей от повреждений предприятие «РЭС» должно проложить кабели с соблюдением правил и техники безопасности.





Жители могут помочь в этом, сфотографировав неправильно протянутые кабели и отправив их в «Народный контроль». Нужно выбрать разделы:

«Общественное пространство» — «Инженерные коммуникации» — «Повреждение линий электрокабеля» (или «Техническое состояние ТП — трансформаторной подстанции»).

«Газета.uz» публиковала подробную инструкцию о том, как подать заявку через Xalq nazorati с помощью смартфона.