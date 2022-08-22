В феврале 2021 года хокимият Ташкента запустил сервис Xalq nazorati («Народный контроль»), с помощью которого жители могут подать заявку о проблемах городской инфраструктуры, благоустройства, общественного транспорта, сферы жилищно-коммунального обслуживания, торговли и услуг.

«Газета.uz» предлагает подробную инструкцию, как сообщить о проблеме на портал Xalq nazorati через приложение для смартфона. Мы также оформили пять заявок о реальных проблемах и рассказываем, как ответственные службы решали их на практике.

Что нужно для оформления заявки

Чтобы оформить заявку, нужно установить на смартфон приложение Xalq nazorati, доступное для iOS и Android.





Запустите приложение на смартфоне и выберите подходящий язык.





Чтобы подать заявку, войдите в свою учётную запись. Если её нет, нужно один раз зарегистрироваться.

Как зарегистрироваться в Xalq nazorati

Нажмите на иконку пользователя, после чего нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Введите номер мобильного телефона. Далее ознакомьтесь с условиями пользовательского соглашения. При согласии поставьте отметку и снова нажмите кнопку «Зарегистрироваться».





На указанный номер мобильного телефона придёт SMS с шестизначным кодом подтверждения. Этот код нужно ввести в следующее поле и нажать «Продолжить». Если код не пришел сразу, его можно повторно запросить через три минуты.

Далее укажите серию и номер паспорта или ID-карты, введите дату рождения и нажмите «Продолжить».

Персональные данные заявителя необходимы, так как государственные органы, ответственные за решение проблем, не рассматривают анонимные заявки.





Сервис автоматически загрузит паспортные данные. Проверьте их правильность и нажмите «Продолжить».

Затем укажите свой фактический адрес проживания. Введите район, квартал или улицу, номер дома и квартиры, а также название махаллинского схода граждан. Дважды введите желаемый пароль и нажмите «Продолжить». После завершения регистрации вы сможете оформить заявку.





Какие проблемы можно решить через Xalq nazorati

Через приложение Xalq nazorati можно сообщить о проблеме в одной из пяти категорий.

Мой дом. Проблемы с электросчетчиком в квартире, давлением и температурой воды, неисправность лифта в подъезде. Сюда же относится затопление подвала или протечка крыши, незаконное строительство стоянки во дворе и другое.

Моя дорога. Повреждённый тротуар, ямы на дорогах, подтопление проезжей части, неисправный светофор, стёртая дорожная разметка, недостающие знаки, восстановление пешеходных переходов и другое.

Торговля и питание. Нарушение санитарных требований, продажа просроченных товаров, звуковое и световое загрязнение.

Общественное пространство. Проблемы с канализацией на улице, повреждения труб, невосстановленный асфальт после ремонта, открытый или просевший люк. Сюда же относятся незаконный выброс мусора, вырубка деревьев, забетонированные деревья, отсутствие урн, плохое содержание парков, незаконное строительство и другое.

Общественный транспорт. Длительное простаивание на остановках, несоблюдение графика и схемы маршрута, разговоры водителей по телефону или курение в салоне. Сюда же можно сообщить про проблемы с оплатой в метрополитене или неудовлетворительное состояние остановок.

Как подать заявку в Xalq nazorati

Детально рассмотрим подачу заявки на примере асфальтирования одной из ям.





На главном экране приложения выбираем раздел «Моя дорога» и подраздел «Поврежденный асфальт на дорогах районного уровня». Не страшно, если вы ошибётесь с выбором правильного раздела: в случае ошибки модераторы сами перенаправят заявку нужному исполнителю.

Далее нужно описать проблему. Описание должно быть коротким и достаточным для понимания проблемы сотрудниками сервиса. Не нужно писать красочный рассказ или эмоциональную историю.





Следом нужно загрузить до четырёх фотографий. Размер каждого фото не должен превышать 10 Мб. После завершения загрузки нажмите «Продолжить».

На следующем экране укажите место на карте, где имеется проблема. В пункте примечание можно указать ориентир.





Ниже отображена карта, где указывается точная локация. Если она не соответствует вашим данным, её маркер можно вручную подвинуть на карте в нужное место.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Продолжить».

Как рассматриваются заявки

Сразу после оформления заявка появляется в разделе «Открытые проблемы» и направляется на рассмотрение ответственному исполнителю — районным хокимиятам или службам. Исполнитель в пятидневный срок должен рассмотреть заявку и указать срок решения проблемы. На практике срок рассмотрения может значительно затянуться.





В ряде случаев срок решения проблемы могут отложить на значительное время. Например, работы по асфальтированию или благоустройству территории, так как это требует включения в план работ и выделения бюджета.

Исполнитель может связаться с вами для уточнения деталей. Вы также можете написать исполнителю через чат.

Как закрываются заявки

После решения проблемы исполнитель в приложении отметит задачу решённой и прикрепит фотографии, подтверждающие выполнение работ. Это будет отражено на зеленой вкладке «Результат».





Заявку можете закрыть только вы. Если качество выполненных работ вас устроило, то на вкладке «Результат» отметьте проблему решённой и поставьте свою оценку исполнителю по шкале от одного до пяти. Если работы выполнили плохо, вы можете не согласиться с решением и снова открыть заявку для устранения недочётов. Так можно делать до трёх раз. А дальше в процесс вмешается модератор Xalq nazorati.

Модератор проанализирует ситуацию и вынесет решение — закрыть заявку или отправить её на доработку. Модератор также закроет заявку, если она выполнена, но вы с этим не согласны по какой-либо причине. Например, в заявке вы просили заделать яму, но после выполнения работ вы не закрываете её, потому что вокруг ямы не убрали мусор. В таком случае нужно открывать две отдельные заявки — на заделывание ямы и уборку мусора.





Если вы подтвердили решение проблемы, заявка перемещается в раздел «Закрытые проблемы». Теперь уже нельзя снова переоткрыть эту заявку.

Куда обращаться за поддержкой

Сообщить о какой-либо проблеме можно в городскую диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по телефону 1055. Если у вас есть проблемы с приложением или с исполнением какой-либо заявки, вы можете связаться с представителями сервиса Xalq nazorati через Telegram-бот @xalqnazorati_bot





Проблемы исполнения

Редакция «Газеты.uz» подала через Xalq nazorati пять заявок в разное время, чтобы проверить качество и скорость выполнения работ.

1. Асфальтирование ямы в Мирзо-Улугбекском районе

Большая яма располагалась прямо на заезде с проспекта Мирзо-Улугбека в микрорайон возле бывшего здания «Узавтопрома». Она на протяжении многих лет периодически появляется здесь и создаёт неудобства для пешеходов и автомобилистов.





Мы создали заявку 27 апреля. Статус заявки не менялся более 10 дней. 11 мая мы написали жалобу в Telegram-бот @xalqnazorati_bot. Статус заявки поменялся только 17 мая, когда переназначили ответственного за решение проблемы. При этом срок решения проблемы был поставлен на 30 июля.





Фактически исполнитель выполнил заявку 30 июня — через два месяца после создания.





2. Асфальтирование ямы на перекрёстке в Мирзо-Улугбекском районе

Небольшой провал располагался прямо на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Паркент. Он создавал опасность для поворачивающих направо автомобилей и переходящих дорогу пешеходов.





Мы создали заявку 2 июня. Срок решения проблемы был установлен до 9 августа.





Фактически заявку выполнили и закрыли 22 июля — через 50 дней с даты создания.





3. Обрезка веток, закрывающих светофор в Чиланзарском районе

На перекрёстке улиц Аль-Хорезми и Катта Хирмонтепа ветки дерева разрослись и начали закрывать дублирующий светофор. Это создавало неудобство водителям и увеличивало риск возникновения ДТП.





Мы создали заявку 3 июня. Уже 7 июня на перекрёсток приехали сотрудники РУБ и обрезали ветки дерева, закрывающие светофор.





Они также подрезали ветки у других светофоров на перекрёстке.





4. Восстановление разметки на улице Катта Хирмонтепа

На улице Катта Хирмонтепа в Чиланзарском районе на участке от улицы Лутфи до улицы Аль-Хорезми была практически стёрта дорожная разметка.





Это влекло за собой риск возникновения ДТП и создавало неудобства для всех участников движения.





Мы создали заявку 7 июня. Её приняли на рассмотрение 30 июня. Задачу фактически выполнили 5 июля — почти через месяц с даты создания.





5. Ремонт неисправных светофоров в Чиланзарском районе

На пересечении улиц Аль-Хорезми и Катта Хирмонтепа два дня не работали все светофоры, что создавало большой риск возникновения ДТП.





Мы создали заявку 25 июля. Уже 27 июля исполнитель сообщил о восстановлении работы светофоров на перекрёстке.





В качестве вывода

Как показывает практика, сервис Xalq nazorati работает и свою функцию выполняет, большинство задач решается оперативно. Однако порой приходится ждать значительное время. Кроме того, работы не всегда могут быть выполнены качественно, о чём свидетельствуют приведённые выше фотографии. Это замечание не к разработчикам сервиса, а к исполнителям.

Мы писали, что для решения этой проблемы сервис запустил открытый рейтинг 12 районных хокимиятов. Система позволяет видеть, сколько в каждом районе нерешённых проблем, как быстро они решаются, насколько качественно, сколько отписок и другие показатели.