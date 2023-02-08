По состоянию на 8:00 утра 8 февраля в Турции в зоне разрушительных землетрясений сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана спасли девять человек — пятерых мужчин и четырёх женщин, сообщается в репортаже программы «Янгиликлар 24».

У спасённых были разного рода травмы, на месте им оказали первую медицинскую помощь.

Кроме этого, из-под завалов были извлечены тела 12 погибших.

Всего спасателям из Узбекистана удалось расчистить от 430 кубометров обломков разрушенных зданий 132 кв. м площади.

Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно, говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Департамент по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, число погибших в результате землетрясения 6 февраля достигло 6234 человек.

Видео

Фото