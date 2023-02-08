С 1 марта для сотрудников органов, осуществляющих доследственную проверку, дознание, предварительное следствие, и учреждений по исполнению наказания на постоянной основе будут организовываться краткосрочные учебные курсы по борьбе с применением пыток.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана об утверждении Национальной программы образования в области прав человека от 7 февраля.

Ответственными за организацию курсов определены Национальный центр по правам человека и Генеральная прокуратура.

Напомним, в 2020 году заместитель генерального прокурора Светлана Артыкова анонсировала создание в Узбекистане Комитета по предупреждению пыток. Сейчас выявлением случаев пыток занимаются общественные группы при уполномоченном по правам человека, созданные в 2021 году.