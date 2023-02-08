С 2023/2024 учебного года в системе профессионального и высшего образования будут внедрены соответственно учебные и специальные курсы «Права человека» и «Права женщин», «Права ребёнка».

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана об утверждении Национальной программы образования в области прав человека от 7 февраля.

Конкретный список профессиональных и высших учебных организаций, где будут внедрены эти учебные и специальные курсы, определят до 1 июня Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальный центр по правам человека.

Кроме того, с 1 июня центр по правам человека будет ежегодно проводить национальный конкурс «Образование и инновации в области прав и свобод человека».

С 1 мая в систему переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров будут внедрены учебные курсы по правам человека и гендерному равенству.

В феврале этого года центр проведёт Неделю прав человека. Ее программа должны быть утверждена в течение недели. В ее рамках в махаллях среди молодёжи будут проведены просветительские конференции, круглые столы и встречи на тему «Права человека — высшая ценность».