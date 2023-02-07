ЮНЕСКО, Европейский союз и правительство Узбекистана провели церемонию открытия восстановленной исторической мечеть Богбонли в Хиве, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Ташкенте.

Мечеть Богбонли, расположенная на территории Ичан-Калы в Хиве — объекте Всемирного наследия, была построена в XIX веке. Комплекс состоит из мечети, внутреннего двора и двух небольших комнат при входе. Внутри мечети также расположен айван XIV века с двумя деревянными колоннами и расписным потолком.

В ходе реконструкции была укреплена и стабилизирована структура мечети с сохранением существующих деревянных элементов, говорится в сообщении.

Восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Евросоюза в рамках проекта ЮНЕСКО «Коридоры наследия Шёлкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране — международное измерение европейского года культурного наследия».





«Европейский Союз по-прежнему глубоко привержен сохранению культурного наследия как важнейшей части нашего общего наследия и самобытности, поощряя при этом ответственную и устойчивую практику туризма. В Узбекистане мы готовы продолжать сотрудничество с местными сообществами и властями, чтобы сохранить богатое культурное наследие страны для будущих поколений», — сказала посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«ЮНЕСКО привержено сохранению культурного наследия Хивы, великолепного свидетельства богатой истории и культурного разнообразия Узбекистана. Сохранение таких объектов сопряжено с трудностями, но мы уверены, что при правильном партнёрстве и инвестициях они также могут предоставить прекрасные возможности для местных сообществ, создать рабочие места и внести ещё больший вклад в экономику страны, — отметила представитель ЮНЕСКО в Узбекистане Сара Ношади.