По последним данным, более 500 человек погибли при мощном землетрясении магнитудой 7,8, произошедшем на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, сообщило BBC.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в стране возросло до 284 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов — Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В Диярбакыре, в частности, обрушился торговый центр.

В Сирии погибли около 237 человек, уточнило агентство Anadolu в Twitter. Министерство здравоохранения Сирии заявило, что жертвы землетрясения есть в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Травмы в результате землетрясения получили 2323 человека в Турции и 639 — в Сирии.





Под завалами обрушившихся зданий могут оставаться люди, их число неизвестно. «Есть опасения, что число погибших резко возрастёт в ближайшие часы», — пишет BBC.

Толчки также ощущались на Кипре, в Ливане, Египте и Ираке.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что находится на связи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а союзники по альянсу сейчас мобилизуют поддержку.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения главе Турции Реджепу Эрдогану. В МИДе заявили, что к настоящему моменту нет сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения гражданах Узбекистана.

Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.