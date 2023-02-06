Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила предварительную причину смерти Полата Шамшетова, бывшего сотрудника МВД Каракалпакстана, одного из осуждённых по уголовному делу о событиях в Нукусе.

Ведомство подтвердило, что смерть наступила 4 февраля в следственном изоляторе №4 Департамента исполнения наказания при МВД Узбекистана в Бухаре.

Камера, где содержался Полат Шамшетов, была осмотрена оперативно-следственной группой, в которую вошли руководители прокуратуры и УВД Бухарской области, а также специалистами судебно-медицинской экспертизы и понятыми.

В процессе также участвовали региональный представитель омбудсмана по Бухарской области, адвокат Полата Шамшетова и его близкие родственники, говорится в сообщении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным рабочей группы по судмедэкспертизе, смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочной артерии и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Прокуратура города Бухары ведёт доследственную проверку по факту смерти Полата Шамшетова.

Полату Шамшетову было 45 лет. Он работал начальником отдела по уголовному розыску в МВД Каракалпакстана. Является сыном первого и единственного президента Каракалпакстана Даулетбая Шамшетова.

Ему было предъявлено обвинение в том, что он 2 июля «привлекал людей к массовым беспорядкам и сам был их активным участником».

В суде он сообщал, что в день волнений выходил посмотреть, что происходит на улице. «Цель была просто увидеть своими глазами», — заявил он. В те дни он был в отпуске, но 3 июля вышел на работу, а 11 июля был задержан.

31 января суд приговорил Полата Шамшетова к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности, в том числе в органах внутренних дел, на 3 года.

В ходе прений его адвокат Парахмат Маратов заявил, что в суде не было представлено доказательств организации его подзащитным или его участия в беспорядках.