Первая в мире олимпиада по шахматам для игроков с инвалидностью завершилась в столице Сербии Белграде. Соревнование проходило с 30 января по 5 февраля. Участие в нем приняли сборные 22 стран и двух международных ассоциаций, а также команда Всемирной шахматной федерации (FIDE).

По итогам шести туров победу одержали шахматисты Польши. Второе место заняла Ассоциация шахматистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Третьими стали игроки сборной Филиппин.

Сборная Узбекистана, будучи 20-й в стартовом списке, заняла шестое место. Ахадхон Кимсанбоев, ставший в прошлом году чемпионом Азии среди слабовидящих, завоевал серебряную медаль среди шахматистов, игравших на четвёртой доске.





Ахадхон Кимсанбоев. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В команде Узбекистана также играли слабослышащие Сирожиддин Зайниддинов, Марсель Шаюсупов, Сардорбек Мамараджабов и Собиржон Саидов. Марсель Шаюсупов и Ахадхон Кимсанбоев были дополнительно отмечены как самые молодые участники с подобными ограничениями здоровья.

Шахматная олимпиада для людей с инвалидностью впервые прошла в 2020 году в режиме онлайн. Победителем тогда также стала сборная Польши. В очном формате шахматная олимпиада до этого не проводилась. Заместитель председателя правления FIDE Дана Рейзниеце-Озола отметила, что с этого момента соревнования станут регулярным событием. Число стран-участниц планируется увеличить.