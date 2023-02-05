Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, в прошлом году увеличил экспорт нефти в обход России, но по-прежнему сильно зависел от каналов поставок через российскую стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые данные и источники.

Казахстан искал способы уменьшить свою зависимость от российских экспортных маршрутов, поскольку часто сталкивался с трудностями при продаже нефти через РФ.

Казахстанская нефть не подпадает под санкции западных стран, в отличие от российской нефти, хотя санкции создали проблемы для некоторых казахстанских товаров.

Основным и наиболее прибыльным маршрутом экспорта нефти из Казахстана остаётся Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который поставляет нефть на мировой рынок через российский черноморский терминал.

По трубопроводной системе КТК поставки сократились на 1% — до 51,99 млн тонн, что составляет более 80% от общего объёма экспорта нефти из Казахстана.

По маршрутам в обход России 1,26 миллиона тонн было доставлено в Китай, 214 тысяч тонн — через грузинский порт Батуми, 141 тысяч тонн — на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тысяч тонн — в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и 80 тысяч тонн — в Узбекистан.

В сумме в обход России было экспортировано 1,8 миллиона тонн нефти, рост на 638 тысяч тонн (+54,9%) по сравнению с 2021 годом.

Как заметил РБК, подсчёты Reuters подтверждают данные макроэкономического обзора Казахстана, подготовленного Центром исследований прикладной экономики (AERC). Казахстан в 2022 году отправил по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) на 1,7% меньше нефти, чем годом ранее, говорится в документе. Всего Казахстан в прошлом году экспортировал 64,8 млн т нефти, из которых на долю КТК пришлось 81,2%.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Трубопровод Тенгиз-Новороссийск имеет протяжённость 1511 км, доставляет более двух третей экспортной нефти Казахстана и сырьё с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК под Новороссийском с тремя ВПУ позволяет безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. Крупнейшие акционеры КТК — российская «Транснефть» (24%) и «КазМунайГаз» (19%).

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК из-за экологических нарушений, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими компаниями.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти, в том числе с привлечением инвесторов Тенгизского проекта.

Транскаспийский маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Казахстан решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в лице США, Турции и Китая. Страна начала диверсифицировать торговые маршруты, увеличила оборонный бюджет и договорилась с Турцией о выпуске боевых дронов.