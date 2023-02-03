В квартире одного из жилых домов в Джизаке 31 января были найдены тела четырёх человек. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, жильцы квартиры прибыли из других районов Джизакской области — Бахмальского и Фаришского района. Среди умерших — два студента. Один из них учился на втором курсе индийского университета Sambhram University, второй был студентом второго курса Джизакского политехнического института.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, всего четверо скончались от отравления угарным газом.

По первичной информации экспертов, система отопления, установленная в квартире, где произошёл инцидент, не соответствовала правилам пользования природным газом и пожарной безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, повлёкшая смерть человека).