Все баннеры компании Mobile Retail (бренд Elmakon) с рекламой техники для «второй жены» демонтированы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана.





Ранее в некоторых регионах страны компания разместила рекламные баннеры интернет-магазина бытовой техники Elmakon с призывом: ««Ikkinch xotin"ga g’amxo’rlik qiling» («Позаботьтесь о «второй жене»), «Mahrga texnika so’rang» («Просите технику для махр», махр — имущество, драгоценности, деньги или другой подарок, которые муж дарит жене при заключении брака в исламе). На баннерах, фото которых опубликовал комитет видна реклама техники для автомобилей — автосигнализации и автомагнитолы.

Комитет оценил эту рекламу как «неэтичную и неуместную, противоречащую требованиям закона „О рекламе“, а также нормам нравственности, устоявшимся в обществе».

Согласно статье 16 закона «О рекламе», в рекламе запрещается использование противоречащих национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам морали и нравственности форм, фраз и образов.

В связи с этим компании выданы предписания о снятии рекламных баннеров с подобным контентом. Сейчас все они сняты, говорится в сообщении комитета.





Представитель компании Mobile Retail Азиз Абдумажитов сообщил «Газете.uz», что «каждый из слоганов имеет креатив с определённым посылом, а продукция обыгрывается с долей сарказма».

«В Узбекистане машину считают второй женой, соответственно за ней нужно ухаживать. Подали в стиле сарказма, с разными аксессуарами для машин. Народу очень зашло. Все репостят. Пропагандой может служить только если человек не понимает современных рекламных кампаний. Если бы поставили просто SKU (идентификатор товарной позиции — ред.) с ценой — никто бы не обращал внимания», — отметил он.

Отметим, что в Узбекистане запрещено многожёнство. Согласно статье 16 Семейного кодекса, не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном браке. По статье 126 Уголовного кодекса (многожёнство) многожёнство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.