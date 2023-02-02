Иран обвинил Израиль в атаке беспилотников на военный завод недалеко от города Исфахан, сообщило Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

В письме генеральному секретарю ООН постоянный представитель Ирана при организации Амир Саид Иравани заявил: «Предварительные расследования показывают, что сионистский режим несёт ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются».

Он также добавил, что Иран обязательно ответит на эту атаку.

«Иран имеет своё законное и неотъемлемое право защищать свою национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима, где бы и всякий раз, когда он сочтёт это необходимым», — подчеркнул он.

Израиль пока не отреагировал на это заявление.

Ранее Министерство обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана заявило о «неудачной атаке» беспилотников на один из производственных комплексов ведомства 28 января в Исфахане.

«Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из БПЛА был сбит комплексом ПВО, а два других перехватили и уничтожили военные. В результате атаки беспилотников на один из производственных комплексов Минобороны Ирана повреждение получила крыша цеха, отмечается в заявлении. Там добавили, что нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования», — передаёт иранское агентство ИРНА.

Ответственность за инцидент никто на себя не взял.