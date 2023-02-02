Сотрудники Службы государственной безопасности и органов внутренних дел по Самаркандской области изъяли большой объём наркотиков, сообщило УзА.

В ходе оперативного мероприятия при попытке продажи 2 кг опия жителю Бахмальского района Джизакской области К. К., 1983 года рождения, был задержан житель Ургутского района Самаркандской области К. А. (1992).

При осмотре дома, где проживал К. А., было изъято ещё 8 кг опия, которые он также предположительно намеревался реализовать.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.