И. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 31 января принял нового посла Словацкой Республики в стране Виктора Борецкого, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, Бахтиёр Саидов поздравил дипломата с назначением и пожелал ему плодотворной работы в деле укрепления узбекско-словацких отношений.

Стороны обсудили вопросы укрепления политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Отмечалось, что нынешний уровень товарооборота не соответствует экономическим возможностям, людским и производственным ресурсам двух стран.

Посол выразил поддержку Братиславы в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также в ускорении заключения Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом.

Предыдущий посол Словакии Ян Бори завершил дипломатическую миссию в Ташкенте в декабре. Он возглавлял посольство пять лет.