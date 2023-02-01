Группа учёных из Института минеральных ресурсов составила актуализированную цифровую карту геологии Узбекистана, сообщил Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам.

«Актуализированная геологическая карта Узбекистана с охватом прилегающих территорий сопредельных государств (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана) впервые составлена на основе ГИС-технологий на государственном языке, увязана с космическими снимками территории и сопровождается базой данных по комплексам пород всех геологических периодов», — рассказала «Газете.uz» начальник отдела регионального изучения недр и геологического картирования Госкомгеологии, кандидат геолого-минералогических наук Нафиса Дулабова.

Предыдущая версия карты была создана ещё в 1998 году по материалам геологических съёмок 1950−1980х годов. За последующие 20 лет также произошла смена геологической парадигмы.

«Ранее доминировал „классический“ или „фиксистский“ подход, который постулировал накопление пород на том же самом месте, где возникали складчатые пояса как следствие вертикального движения блоков коры. Во второй половине ХХ века начала развиваться „мобилистская“ теория литосферных плит, которая объясняла строение и развитие складчатых поясов континентов над областями схождения плит с образованием вулканоплутонического и складчато-надвигового поясов», — поясняет Нафиса Дулабова.

Новая карта даёт новые представления о месте происхождения пород.

«Сейчас мы поняли, что те породы, которые есть на нашей территории и лежат вместе, раньше были в тысячах километров друг от друга. Раньше мы этого не знали. Часть пород формировалась в южном полушарии, часть — в северном, а потом они встретились, произошло столкновение континентальных плит с образованием тектонического коллажа. Раньше этого не было показано, теперь мы это представили на карте», — рассказывает её автор, главный советник по науке Института минеральных ресурсов доктор геолого-минералогических наук Рустам Миркамалов.

Кроме того, изменились представления о возрасте пород.

«На старой карте некоторые породы были показаны как протерозойские, время формирования которых насчитывало более 1 млрд лет, а по нынешней карте им всего 450−350 млн лет», — пояснил Рустам Миркамалов.

Картографический материал представлен геологической картой, а также картой полезных ископаемых и объектов геологического наследия с поясняющими таблицами. В процессе работы над картой впервые была опубликована легенда к ней, которая показывает историю развития земной коры: какие плиты куда двигались, какие породы и где формировались и где в конечном итоге оказались. Легенда составлена в цифровом формате в виде единой базы данных со своим классификатором.

«Она объясняет, что почти один миллиард лет назад зародился Туркестанский бассейн, по бортам которого начали формироваться породы, которые сейчас мы видим в горных хребтах, например, Кызылкумского и Нуратинского регионов, с которыми связаны наши крупнейшие месторождения золота», — рассказал Рустам Миркамалов.





Все рудные полезные ископаемые находятся в скальных выходах фундамента на земную поверхность, площадь которых составляет всего 12% площади Узбекистана. При этом 88% площади страны всё ещё мало изучены. Новая карта даёт возможность спрогнозировать минерально-сырьевой потенциал этой площади.

«Эта карта раскрывает качественно новые подходы к прогнозированию перспектив минерально-сырьевого потенциала страны не только на открытых территориях, но и на недоступных ранее глубинах. Благодаря ней мы сможем открыть новые месторождения и залежи полезных ископаемых», — сказала Нафиса Дулабова.

Благодаря составленным легенде и карте геологи с большей уверенностью прогнозируют залежи полезных ископаемых.

«Сейчас мы можем предполагать, что по северу Узбекистана вполне может проходить меденосный пояс, подобный южно-американскому», — пояснил Рустам Миркамалов.





Новая геологическая карта, над которой команда работа с 2018 по 2022 год, сможет стать основой для создания единой геологической карты Центральной Азии.

Карту и сопутствующие материалы в печатном виде планируется выпустить форматом А3+ на двух языках.