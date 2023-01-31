Постановлением президента Узбекистана назначены заместители министра дошкольного и школьного образования, сообщило УзА.

Усман Шарифходжаев назначен первым заместителем министра дошкольного и школьного образования. С 2020 года он работал первым замминистра народного образования, а ранее — заведующим сектором образования Администрации президента.

Фото: Усман Шарифходжаев / Facebook

Темуржон Комилов, Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов назначены заместителями министра дошкольного и школьного образования.

Темуржон Комилов. Фото: UzReport



C 2019 года Темуржон Комилов работал заместителем министра народного образования.

Дилшод Кенжаев. Фото: МНО

Дилшод Кенжаев с апреля 2022 года был первым заместителем директора Агентства президентских образовательных учреждений Узбекистана, а ранее — заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Узокбой Бегимкулов. Фото: пресс-служба Минвуза



Узокбой Бегимкулов с 2021 года занимал должность заместителя министра дошкольного образования.

Алишер Уббиев. Фото: «Нигох»

Алишер Уббиев назначен на должность директора Агентства специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования. С 2022 года он работал заместителем главы этого агентства.

Баходиржон Онорбоев освобождён от должности первого заместителя министра дошкольного образования, Нодир Муслитдинов — от поста замминистра дошкольного образования, Иброхим Джураев и Вохобжон Ражапов — от должности замминистра народного образования в связи с переходом на другую работу.