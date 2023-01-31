Центральный банк Узбекистана внёс изменения и дополнения в минимальные требования к деятельности банков при взаимоотношениях с потребителями. Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на соответствующее решение.

Поправки призваны обеспечить прозрачность использования банковских услуг и «предотвратить различные недоразумения», которые могут возникнуть между банком и потребителями при использовании финансовых услуг.

В частности, расширяется предоставляемая потребителям информация об условиях, связанных с использованием кредита до заключения кредитного договора. Это необходимо для того, чтобы потребители могли сделать правильный выбор относительно использования различных кредитных продуктов, а также располагали полной информацией о кредите, отметили в ЦБ.

Кроме того, для предотвращения различных споров между третьими лицами, заложившими своё имущество или ставшими поручителями, банком и должником, а также для того, чтобы третьи лица понимали тот факт, что они принимают на себя финансовые обязательства по кредиту, договору залога или поручительства, внесено обязательство банка в разъяснении потенциальным третьим лицам о рисках, с которыми они могут столкнуться в будущем.

В то же время запрещена практика предоставления субординированного долга потребителям в качестве депозита или долга, эквивалентного депозиту в виду того, что «потребители часто путаются в различении субординированного долга и депозитных услуг».

Для прозрачности процесса рассмотрения кредитных документов установлено, что банки должны информировать потребителя о принятом решении о выдаче кредита или обоснованном отказе в выдаче кредита не позднее трёх дней после даты принятия такого решения.

Поправки вступают в силу с 28 апреля 2023 года.

Напомним, в начале октября Центробанк отозвал лицензии у банка Turkiston и Hi-Tech Bank. Глава регулятора Мамаризо Нурмуратов отмечал, что возврат средств вкладчикам начнётся в течение двух месяцев. По его данным, речь шла о сумме в 373 млрд сумов.

В ноябре клиенты Turkiston обратились с жалобой в ЦБ, по поводу того, что работники банка зарегистрировали их средства как субординированный долг, а не как депозиты. По этой причине они не подпадают под программу гарантирования вкладов, которая обеспечивает возврат денег гражданам при отзыве лицензии у банка.

Банк оформил минимум 57 млрд сумов от 59 вкладчиков как «субординированные займы», обещав повышенную доходность.

Источник «Газеты.uz» на финансовом рынке отмечал, что банк мог оформлять субординированные займы из-за проблем с показателями достаточности и ликвидности. В частности, на любое обязательство банк должен держать определённый размер капитала и ликвидности: «по депозиту они выше и жёстче, чем по „суборду“».