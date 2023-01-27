В убийстве женщины и её племянницы в Ходжаабадском районе Андижанской области, произошедшем 25 января, подозревается их родственник.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил о задержании 30-летнего племянника покойной.

Сообщается, что в тот день примерно в 18.30 он пришёл домой к тёте, чтобы попросить денег в долг для погашения кредита, однако получил отказ.

Мужчина взял хозяйственный нож и нанёс смертельные ранения женщине и девушке, которая проживала с тётей. Затем он взял в доме 7 млн сумов и скрылся.

Следствие по уголовному делу (возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса — «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц» — продолжается.