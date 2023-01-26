25 января в махалле «Мустакилликнинг 27 йиллиги» в Ходжаабадском районе Андижанской области во дворе одного из домов были обнаружены тела женщины (1960 года рождения) и её племянницы (2005) со следами насильственной смерти. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Прокуратура Андижанской области возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

Сформирована оперативно-розыскная группа, принимающая меры к раскрытию преступления.