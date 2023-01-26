Два волка попали в объективы фотоловушек, установленных в Зааминском заповеднике, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана.

Животные были запечатлены в разные дни в дневное время.

Зааминский государственный горно-арчовый заповедник расположен на территории Зааминского и Бахмальского районов Джизакской области. Его площадь составляет почти 27 тысяч га.

Несколькими днями ранее были опубликованы кадры, на которых появилась туркестанская рысь.

Животное обитает в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. Активность проявляет в основном ночью, иногда — днём, а в остальное время прячется в густых зарослях.

Туркестанская рысь включена в список Международного союза охраны природы и Красную книгу.





