В Ташкенте сменился руководитель государственного унитарного предприятия «Служба единого заказчика» при хокимияте города, которое выступает заказчиком строительства объектов, финансируемых за счёт бюджетных средств. Это предусмотрено решением и. о. хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова от 25 января.

Согласно документу, Рахматуллаходжа Усманович Кучкаров покинул пост главы предприятия по собственному желанию. Его место занял Собиржон Шамсидинович Орипов, который ранее уже возглавлял «Службу единого заказчика». В частности, он был указан главой компании в 2014 году, а также в 2019—2020 годах.

В 2021 году был назначен директором ГУП «Дирекция туристической рекреационной зоны «Замин» при Кабинете министров, а в конце того года успел поработать две недели и. о. заместителя хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и коммуникациям хокимията Юнусабадского района Ташкента.

Ранее Бахтиёр Рахмонов уволил Музаффара Абдурахманова, который работал помощником хокима Джахонгира Артыкходжаева и входил в круг наиболее приближённых к нему людей.

23 января градоначальник также сменил руководителя предприятия «Тошшахарнур» («Ташгорсвет»), которое отвечает за ремонт и развитие уличного освещения, освещение парков и скверов и архитектурную подсветку. Вместо Умидбека Ражабова новым руководителем назначен Шомансур Ахмедов, который ранее временно исполнял обязанности генерального директора предприятия «Ташкентские городские электрические сети» и работал хокимом Мирзо-Улугбекского района.