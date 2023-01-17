Помощник хокима Ташкента Музаффар Абдурахманов покинул свой пост. Это следует из решения и. о. хокима столицы Бахтиёра Рахмонова от 16 января.

В документе говорится, что трудовой договор с Абдурахмановым прекращён с 13 января по его собственному заявлению. Он работал помощником хокима с 2021 года. В 2018 году он занимал пост начальника отдела по профилактике налоговых правонарушений в Главного налогового управления Ташкента, а также был членом наблюдательного совета Фархадского дехканского рынка.

Музаффар Абдурахманов.

По данным источника «Газеты.uz», Музаффар Абдурахманов является одним из ближайших людей Джахонгира Артыкходжаева и руководил муниципальным направлением хокимията столицы (земельные участки, здания, рынки).

Решение стало первым документом, подписанным Бахтиёром Рахмоновым в качестве и. о. главы городской администрации.

Решения кенгаша народных депутатов Ташкента подписывает заместитель председателя столичного кенгаша Ташполат Матибаев (председатель Мирабадского районного совета Социал-демократической партии «Адолат», главный врач санатория «Сихатгох» при ЦК профсоюза железнодорожников «Узбекистон темир йуллари»). Это объясняется тем, что Рахмонов не является депутатом и главой кенгаша.

В понедельник президент Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. «За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли», — отметил глава государства.

В тот же день стало известно, что Джахонгир Артыкходжаев был зарегистрирован на утренний рейс в Стамбул и мог быть снят с рейса, однако официально эта информация не подтверждалась.