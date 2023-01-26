В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как высокоскоростной поезд Afrosiyob рейса «Ташкент — Бухара» сбивает овец, пересекающих железную дорогу. Пресс-служба «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что инцидент произошёл 24 января между станциями «Маликабод» и «Кизилтепа» в Навоийской области,

Поезд сбил несколько голов овец из стада, состоящего приблизительно из 1000 овец. Они пересекали железную дорогу в неположенном месте, где было разрушено защитное ограждение. При этом для перегона скота в 300 метрах от места происшествия имеется специально отведённый участок, говорится в сообщении.

Руководством «Узбекистон темир йуллари» приняло решение установить дополнительное ограждение (двойной заслон) вдоль данного участка. Уже начаты работы по восстановлению старого ограждения и установка дополнительных решеток.

Владельцу овец грозит административное наказание за нарушение правил выпаса скота и ущерб, причинённый «Узбекистон темир йуллари».