Впервые в истории участия Узбекистана в крупнейшем международном технологическом конкурсе для девушек Technovation Challenge команда страны прошла в финал конкурса, сообщили «Газете.uz» организаторы.

20 июня определились 12 финалистов, лучшие команды со всего мира. Команды-финалисты распределены по возрастным группам: 6 команд старшей возрастной группы (15−18 лет) и 5 команд младшего возраста (10−15 лет).

В числе финалистов младшей группы — команда из Узбекистана Generation Z, представившая приложение ELIST (видео). Команда поедет в Калифорнию (США) представлять проект в финале коллегии международных судей.





В финале, который пройдет 6−10 августа, команды поборются за два первых места (один победитель будет в каждой возрастной группе).

Участницы команды: ученицы школ Ташкента Муслима, Севинч, Тамила и Фарингиз. Менторы: Чарос Шавкатова и Муаззамхон Юсупова. IT-менторы: Достонхон Озодхужаев и Миркамол Хамидов.

Приложение ELIST посвящено гендерному балансу в семьях и призвано помочь равномерно распределять нагрузку по домашним делам между мальчиками и девочками.

В конкурсе этого года участвовали более 2000 команд, в том числе 29 команд из Узбекистана (из них 2 — из Ургенча и Карши). В международный полуфинал прошли 6 команд из Узбекистана.

Цель проекта Technovation — развитие у девушек 10−18 лет навыков критического мышления, предпринимательства и программирования. Девушки учатся решать социально важные проблемы с помощью технологий: создают мобильное приложение, пишут бизнес-план проекта, снимают видео о проекте и презентуют его в финале конкурса.