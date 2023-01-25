Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 25 января утверждён перечень самостоятельных министерств и ведомств, подотчётных правительству. Ранее мы писали, что документом («О первоочередных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти») предусмотрено сокращению штата министерств и ведомств на 24%.
Общее количество самостоятельных министерств и ведомств составит 26 (вместе с входящими в их состав комитетами, ведомствами и инспекциями — 69), в том числе:
- министерств — 21;
- комитетов — 12, из них 2 имеют независимый статус;
- агентств — 25, из них 3 имеют независимый статус;
- инспекций — 11.
Указом также приняты единые требования к формированию структур центральных аппаратов и региональных подразделений министерств и ведомств.
Сегодня структурные подразделения делятся на более 10 видов: департамент, главное управление, управление, отдел, сектор, служба, бюро, группа
и т. д.). Эта цифра сократится до 4: департамент — численность сотрудников больше 20, управление — 7−19, отдел — 2−6, специалист — 1. В комитетах, агентствах и инспекции при министерствах департаменты создаваться не будут.
Соотношение руководителей (руководитель, его заместители, советники и помощник, начальники департамента, управлений и их заместители) и исполнителей (специалистов) в центральном аппарате отныне должно составлять не менее 1/3 (33/67%). В Министерстве занятости и трудовых отношений до его реорганизации это соотношение составляло 44/56, а в Министерстве энергетики — 41/59.
Бывший министр юстиции, ныне советник президента Русланбек Давлетов указывал на оптимальное соотношение руководителей и исполнителей в госаппарате, которое должно составлять 1 к 7 (один руководитель на семь сотрудников) по стандартам Гарвардского университета.
«Должен быть один руководитель на семь сотрудников. Если их будет больше, руководитель не может ими управлять из-за ограниченных ресурсов памяти, возможностей. У нас знаете как? У нас даже не один на три. Иногда на одного исполнителя приходится два руководителя. Исполнителей мало, руководителей много», — отмечал он.
Министрам предоставляется право организовывать секретариат министра, обеспечивающий правовое, организационно-техническое, информационно-аналитическое обеспечение их деятельности для её направления на решение стратегических задач и снижения нагрузки повседневными делами.
Обязательной определена организация подразделений по стратегическому планированию, информационной службы, кадров, информационного анализа, по исполнительному контроля, обращениям, ИКТ, правовому обеспечению, противодействию коррупции, финансово-экономическим отношениям, международным связям.
Подразделения стратегического планирования, информационной службы, противодействия коррупции и международных связей создаются только в министерствах и независимых ведомствах. Они будут реализовывать единую политику в указанных направлениях.
В территориальных отделениях министерств и ведомств структурные подразделения будут состоять только из 3 видов: управление — более 5 сотрудников, сектор — 2−4, специалист — 1. Соотношение руководителей и исполнителей также должно составлять не менее 1/3 (33/67%). Сегодня в районных (городских) отделениях Министерства культуры соотношение руководителей и исполнителей, к примеру, составляет 63/37%.
Деятельность исполнительных органов (дирекции, комитеты, департаменты) фондов, имеющих юридический статус, будет прекращена, их функции передадут соответствующим министерствам и ведомствам.
Более того, планируется разработать проект документа о внедрении системы использования служебного автотранспорта в министерствах и ведомствах на основе аутсорсинга.
Министрам и главам ведомств поручено в течение трёх дней распределить конкретные задачи и функции между своими заместителями, эффективно организовать их деятельность, а также утвердить временные структуры, штатные единицы центрального аппарата, территориальных и районных (городских) подразделений в рамках выделенных средств.
Выплаты зарплат и финансирование других мероприятий должно производиться в рамках временной сметы расходов с учётом пересмотра структур и штатных единиц органов госуправления. Министерству экономики и финансов, в порядке исключения, разрешено планировать необходимые средства для первого квартала 2023 года по временной смете расходов министерств и ведомств.
«Совершенно новая система»
Указом руководителям министерств и ведомств поручено в трёхнедельный срок разработать проект документа об организации деятельности каждого министерства и ведомства по 16 направлениям на основе «совершенно новой системы». Вот некоторые из направлений:
- определение организационно-правовых и финансовых мер по поиску путей решения имеющихся в соответствующих сферах вопросов, создание благоприятных условий для населения, решение системных проблем граждан;
- целевое и рациональное использование бюджетных средств, повышение прозрачности госзакупок, развитие конкуренции в госзакупках посредством создания равных возможностей для предпринимателей;
- энергосбережение, повышение его эффективности и широкое привлечение в сферу возобновляемых источников энергии;
- широкое внедрение механизмов государственно-частного партнёрства и аутсорсинга в соответствующих сферах, поэтапная передача, начиная с 2023 года, некоторых функций министерств и ведомств, а также подведомственных им организаций частному сектору;
- подготовка предложений по предотвращению бюрократических преград при лицензировании и разрешительных процедурах. Уменьшение видов деятельности, по которым требуются документы лицензионного и разрешительного характера, количества документов, истребуемых для их выдачи, времени оказания услуг и размера платежей (сборов) за их предоставление;
- развитие предпринимательской деятельности (оказание им услуг, предоставление государственных субсидий, льгот и других форм поддержки), совершенствование системы социальной поддержки населения;
- определение прогноза грантовых средств и средств технического содействия, привлекаемых для программ развития и конкретных направлений, пересмотр деятельности групп по реализации инвестиционных проектов;
- пересмотр деятельности государственных унитарных предприятий (учреждений) в системе министерств и ведомств, обществ с ограниченной ответственностью, а также хозяйствующих субъектов, в управление которым передан пакет акций государственной доли, подготовка предложений по приватизации государственной доли в них;
- совершенствование порядка осуществления контрольных функций министерствами и ведомствами, а также подведомственными им организациями на основе результатов системы «риск-анализа», оптимизация их координирующих и контролирующих функций;
- совершенствование модели оказания государственных услуг субъектам предпринимательства и населению министерствами и ведомствами, а также подведомственными им организациями;
- на основе изучения причин и условий развития коррупции в наиболее коррумпированных сферах в разрезе министерств и ведомств, а также в подведомственных им организаций проведение диагностики и предотвращение коррупционных факторов в каждой из сфер;
- широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий, в том числе цифровизацию процесса работы министерств и ведомств.