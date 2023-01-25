Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 25 января утверждён перечень самостоятельных министерств и ведомств, подотчётных правительству. Ранее мы писали, что документом («О первоочередных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти») предусмотрено сокращению штата министерств и ведомств на 24%.

Общее количество самостоятельных министерств и ведомств составит 26 (вместе с входящими в их состав комитетами, ведомствами и инспекциями — 69), в том числе:

министерств — 21;

комитетов — 12, из них 2 имеют независимый статус;

агентств — 25, из них 3 имеют независимый статус;

инспекций — 11.

Указом также приняты единые требования к формированию структур центральных аппаратов и региональных подразделений министерств и ведомств.

Сегодня структурные подразделения делятся на более 10 видов: департамент, главное управление, управление, отдел, сектор, служба, бюро, группа и т. д. ). Эта цифра сократится до 4: департамент — численность сотрудников больше 20, управление — 7−19, отдел — 2−6, специалист — 1. В комитетах, агентствах и инспекции при министерствах департаменты создаваться не будут.

Соотношение руководителей (руководитель, его заместители, советники и помощник, начальники департамента, управлений и их заместители) и исполнителей (специалистов) в центральном аппарате отныне должно составлять не менее 1/3 (33/67%). В Министерстве занятости и трудовых отношений до его реорганизации это соотношение составляло 44/56, а в Министерстве энергетики — 41/59.

Бывший министр юстиции, ныне советник президента Русланбек Давлетов указывал на оптимальное соотношение руководителей и исполнителей в госаппарате, которое должно составлять 1 к 7 (один руководитель на семь сотрудников) по стандартам Гарвардского университета.

«Должен быть один руководитель на семь сотрудников. Если их будет больше, руководитель не может ими управлять из-за ограниченных ресурсов памяти, возможностей. У нас знаете как? У нас даже не один на три. Иногда на одного исполнителя приходится два руководителя. Исполнителей мало, руководителей много», — отмечал он.

Министрам предоставляется право организовывать секретариат министра, обеспечивающий правовое, организационно-техническое, информационно-аналитическое обеспечение их деятельности для её направления на решение стратегических задач и снижения нагрузки повседневными делами.

Обязательной определена организация подразделений по стратегическому планированию, информационной службы, кадров, информационного анализа, по исполнительному контроля, обращениям, ИКТ, правовому обеспечению, противодействию коррупции, финансово-экономическим отношениям, международным связям.

Подразделения стратегического планирования, информационной службы, противодействия коррупции и международных связей создаются только в министерствах и независимых ведомствах. Они будут реализовывать единую политику в указанных направлениях.

В территориальных отделениях министерств и ведомств структурные подразделения будут состоять только из 3 видов: управление — более 5 сотрудников, сектор — 2−4, специалист — 1. Соотношение руководителей и исполнителей также должно составлять не менее 1/3 (33/67%). Сегодня в районных (городских) отделениях Министерства культуры соотношение руководителей и исполнителей, к примеру, составляет 63/37%.

Деятельность исполнительных органов (дирекции, комитеты, департаменты) фондов, имеющих юридический статус, будет прекращена, их функции передадут соответствующим министерствам и ведомствам.

Более того, планируется разработать проект документа о внедрении системы использования служебного автотранспорта в министерствах и ведомствах на основе аутсорсинга.

Министрам и главам ведомств поручено в течение трёх дней распределить конкретные задачи и функции между своими заместителями, эффективно организовать их деятельность, а также утвердить временные структуры, штатные единицы центрального аппарата, территориальных и районных (городских) подразделений в рамках выделенных средств.

Выплаты зарплат и финансирование других мероприятий должно производиться в рамках временной сметы расходов с учётом пересмотра структур и штатных единиц органов госуправления. Министерству экономики и финансов, в порядке исключения, разрешено планировать необходимые средства для первого квартала 2023 года по временной смете расходов министерств и ведомств.

«Совершенно новая система»

Указом руководителям министерств и ведомств поручено в трёхнедельный срок разработать проект документа об организации деятельности каждого министерства и ведомства по 16 направлениям на основе «совершенно новой системы». Вот некоторые из направлений: