Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премия «Оскар» за 2023 год.

Лидером по числу номинаций стала лента «Все везде и сразу», она номинирована в 11 категориях. Среди них — «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшие костюмы».

За ней идут фильмы «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» — у них по 9 номинаций. У байопика «Элвис» про звезду рок-н-ролла Элвиса Пресли — 8, у автобиографического фильма Стивена Спилберга «Фабельманы» — 7.

Драма «Тар» и боевик «Топ Ган: Мэверик» получили по 6 номинаций, фантастика «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — 5. В номинацию «Лучший фильм» попали также картины «Аватар: Путь воды», «Говорят женщины» и «Треугольник печали» .

На «Оскар» за лучшую режиссуру номинированы Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за «Все везде и сразу», Стивен Спилберг за «Фабельманы», Рубен Эстлунд за «Треугольник печали», Тодд Филд за «Тар» и Мартин Макдона за «Банши Инишерина».

На премию за лучшую мужскую роль номинированы Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина», Брендан Фрейзер — в картине «Кит», Билл Найи — в фильме «Жить», Остин Батлер — в фильме «Элвис» и Пол Мескал — за роль в фильме «Солнце моё».

В категории «Лучшая женская роль» на «Оскар» выдвинуты Мишель Йео за исполнение роли в картине «Всё везде и сразу», Ана де Армас — за роль в «Блондинке», Кейт Бланшетт — в фильме «Тар», Мишель Уильямс — в фильме «Фабельманы» и Андреа Райзборо — в фильме «Ради Лесли».

На премию за лучший оригинальный сценарий номинированы «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», «Фабельманы», «Тар» и «Треугольник печали».

На звание лучшего анимационного фильма по верисии Американской киноакадемии в 2023 году претендуют «Пиноккио» Гильермо дель Торо и Марка Густафсона, «Кот в сапогах: Последнее желание» Джоэла Кроуфорда и Хануэля Меркадо, «Марсель, ракушка в ботинках» Дина Флейшер-Кэмпа, «Морской монстр» Криса Уильямса и «Я краснею» Доми Ши.

В номинации «Лучший документальный фильм» на премию выдвинута картина Дэниэла Роэра «Навальный».

95-я церемония награждения премией «Оскар» пройдёт 12 марта 2023 года. Она состоится в оффлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby, ведущим в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.