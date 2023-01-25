Первая Биеннале исламского искусства открылась 23 января в Джидде. Её организаторами выступили Фонд биеннале Дирия (Diriyah Biennale Foundation) в сотрудничестве с Министерством культуры Саудовской Аравии. В числе стран-участниц Мали, Египет, Тунис, Греция, Оман, Катар, Азербайджан и Узбекистан, который представляет Фонд развития культуры и искусства.

В фокусе мероприятия — связь прошлого, настоящего и будущего. Попытки проследить её легли в основу исследований духовности в исламском искусстве. Главная тема биеннале — «Ауъал байт», что в переводе с арабского означает «Первый дом». Этот термин пришёл из Корана и используется для обозначения священного места для мусульман — Каабы в Мекке.

Фото пресс-службы Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Узбекистан имеет богатую и многогранную историю, большая часть которой тесно связана с традициями ислама. Представленная нашей страной подборка экспонатов призвана заинтересовать мировую общественность в их изучении», — сказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.

На выставке демонстрируется 17 музейных предметов. Среди них сборник хадисов имама аль-Бухари «Аль-Джоме ас-Сахих» XVII века, керамические кувшины и чаши из Самарканда и Афрасиаба X—XII веков , а также национальная одежда и обувь из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана. Особое место в экспозиции занимают четыре страницы из Катталангарского Корана, две из которых публично выставляются впервые.

Фото пресс-службы Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Помимо экспозиции, фонд подготовил обширную публичную программу, которая включает дискуссии, музыкальные перформансы, воркшопы и мастер-классы по керамике и сюзане, а также кинопоказы. Посетители выставки смогут увидеть немой фильм «Минарет смерти» (1924) в сопровождении традиционных музыкальных инструментов и ленту «Аль-Бухари» (1998).

Первая Биеннале исламского искусства в Джидде будет принимать посетителей до 23 апреля.