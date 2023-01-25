В финал молодёжного чемпионата Азии по боксу среди юношей и девушек до 22 лет (U-22), который проходит в тайском Бангкоке, 18 спортсменов Узбекистана вышли в финал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта. Таким образом, национальная сборная стала командой с наибольшим количеством путёвок в финал.
Финалисты по числу участников:
- Узбекистан — 18;
- Казахстан — 8;
- Таиланд — 7;
- Монголия — 5;
- Китай — 4;
- Филиппины — 2;
- Камбоджа, Индонезия, Непал, Вьетнам — по 1 участнику.
Результаты поединков в полуфинале у юношей:
- до 48 кг: Шодияр Меликозиев — Лестер Дюренс (Филиппины) — 5:0;
- до 51 кг: Мухаммадкадир Мамиржонов — Танарат Сайенгпет (Тайланд) — 0:5;
- до 60 кг: Дилшод Абдумуродов — Фидо Рафаэль (Индонезия) — 5:0;
- до 63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев — Аскат Култаев (Кыргызстан) — 3:2;
- до 67 кг: Бекзод Гамидов — Ихтиёр Нишанов (Кыргызстан) — 4:1;
- до 71 кг: Нурислам Исмаилов — Нурадин Рустамбек Уулу (Кыргызстан) — 5:0;
- до 75 кг: Алахан Абдуллаев — Абдумалик Болтаев (Таджикистан) — 5:0;
- до 80 кг: Жасурбек Юлдашев — Ерасил Жакпеков (Казахстан) — 4:1;
- до 86 кг: Шахджахан Абдуллаев — Нурсултан Болотбаев (Казахстан) — победа нокаутом в 1-м раунде;
- до 92 кг: Нусрат Тахиров — Ерхат Бекзат (Казахстан) — 5:0;
- свыше 92 кг: Джахонгир Закиров — Аманат Сабиргали (Казахстан) — 5:0.
Результаты полуфинала среди девушек:
- до 48 кг: Фарзона Фозилова — Типсача Йодваре (Тайланд) 5:0;
- до 50 кг: Сабина Бобокулова — Кей Чи (Сингапур) 5:0;
- до 52 кг: Феруза Казакова — Тхи Нгуен (Вьетнам) 5:0;
- до 54 кг: Нигина Октамова — Анель Сакиш (Казахстан) 5:0;
- до 57 кг: Ситора Турдибекова — Виктория Грефеева (Казахстан) 4:1;
- до 63 кг: Зиеда Ярашова — Тананья Сомнуек (Таиланд) 0:5;
- до 66 кг: Навбахор Хамидова — Анкар Ичшанова (Казахстан) 5:0;
- до 81 кг: Сахобат Хусанова — Порнипа Чути (Таиланд) 0:5.
В финальном поединке на ринг также выйдут Азиза Зокирова и Сохиба Розметова.
Сегодня, 25 января, в финальных боях среди девушек участвуют:
- до 48 кг: Фарзона Фозилова — Сусма Таманг (Непал) (начало в 12:00);
- до 50 кг: Сабина Бобокулова — Тран Нгуен (Вьетнам) (после 12:15);
- до 52 кг: Феруза Казакова — Дашуан Тан (Китай) (после 12:30);
- до 54 кг: Нигина Октамова — Гуйин Фэн (Китай) (после 12:45);
- до 57 кг: Ситора Турдибекова — Золяргал Баттур (Монголия) (после 13:00);
- до 66 кг: Навбахор Хамидова — Цэцэгдари Мягмарсурэн (Монголия) (после 13:45);
- до 70 кг: Азиза Зокирова — Жасмин Киятова (Казахстан) (после 14:00);
- до 75 кг: Сохиба Розметова — Байсон Маникон (Тайланд) (после 14:15).
В турнире, который проходит с 18 до 27 января, участвуют 243 спортсмена из 21 страны.