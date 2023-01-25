В финал молодёжного чемпионата Азии по боксу среди юношей и девушек до 22 лет (U-22), который проходит в тайском Бангкоке, 18 спортсменов Узбекистана вышли в финал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта. Таким образом, национальная сборная стала командой с наибольшим количеством путёвок в финал.

Финалисты по числу участников:

Узбекистан — 18;

Казахстан — 8;

Таиланд — 7;

Монголия — 5;

Китай — 4;

Филиппины — 2;

Камбоджа, Индонезия, Непал, Вьетнам — по 1 участнику.





Результаты поединков в полуфинале у юношей:

до 48 кг: Шодияр Меликозиев — Лестер Дюренс (Филиппины) — 5:0;

до 51 кг: Мухаммадкадир Мамиржонов — Танарат Сайенгпет (Тайланд) — 0:5;

до 60 кг: Дилшод Абдумуродов — Фидо Рафаэль (Индонезия) — 5:0;

до 63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев — Аскат Култаев (Кыргызстан) — 3:2;

до 67 кг: Бекзод Гамидов — Ихтиёр Нишанов (Кыргызстан) — 4:1;

до 71 кг: Нурислам Исмаилов — Нурадин Рустамбек Уулу (Кыргызстан) — 5:0;

до 75 кг: Алахан Абдуллаев — Абдумалик Болтаев (Таджикистан) — 5:0;

до 80 кг: Жасурбек Юлдашев — Ерасил Жакпеков (Казахстан) — 4:1;

до 86 кг: Шахджахан Абдуллаев — Нурсултан Болотбаев (Казахстан) — победа нокаутом в 1-м раунде;

до 92 кг: Нусрат Тахиров — Ерхат Бекзат (Казахстан) — 5:0;

свыше 92 кг: Джахонгир Закиров — Аманат Сабиргали (Казахстан) — 5:0.





Результаты полуфинала среди девушек:

до 48 кг: Фарзона Фозилова — Типсача Йодваре (Тайланд) 5:0;

до 50 кг: Сабина Бобокулова — Кей Чи (Сингапур) 5:0;

до 52 кг: Феруза Казакова — Тхи Нгуен (Вьетнам) 5:0;

до 54 кг: Нигина Октамова — Анель Сакиш (Казахстан) 5:0;

до 57 кг: Ситора Турдибекова — Виктория Грефеева (Казахстан) 4:1;

до 63 кг: Зиеда Ярашова — Тананья Сомнуек (Таиланд) 0:5;

до 66 кг: Навбахор Хамидова — Анкар Ичшанова (Казахстан) 5:0;

до 81 кг: Сахобат Хусанова — Порнипа Чути (Таиланд) 0:5.

В финальном поединке на ринг также выйдут Азиза Зокирова и Сохиба Розметова.

Сегодня, 25 января, в финальных боях среди девушек участвуют:

до 48 кг: Фарзона Фозилова — Сусма Таманг (Непал) (начало в 12:00);

до 50 кг: Сабина Бобокулова — Тран Нгуен (Вьетнам) (после 12:15);

до 52 кг: Феруза Казакова — Дашуан Тан (Китай) (после 12:30);

до 54 кг: Нигина Октамова — Гуйин Фэн (Китай) (после 12:45);

до 57 кг: Ситора Турдибекова — Золяргал Баттур (Монголия) (после 13:00);

до 66 кг: Навбахор Хамидова — Цэцэгдари Мягмарсурэн (Монголия) (после 13:45);

до 70 кг: Азиза Зокирова — Жасмин Киятова (Казахстан) (после 14:00);

до 75 кг: Сохиба Розметова — Байсон Маникон (Тайланд) (после 14:15).

В турнире, который проходит с 18 до 27 января, участвуют 243 спортсмена из 21 страны.