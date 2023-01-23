Свободная экономическая зона «Ургут», расположенная в Ургутском районе Самаркандской области, будет расширена за счёт участков в Берунийском районе Каракалпакстана и Китабском районе Кашкадарьинской области. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 11 января.

Решение нацелено на «комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала Республики Каракалпакстан и Кашкадарьинской области исходя из успешного опыта СЭЗ „Ургут“, а также создание на этой основе новых рабочих мест и увеличение доходов населения».

Для расширения СЭЗ «Ургут» 22,3 га пустующих пастбищ и богарных земельных участков в Берунийском районе, а также 37,4 га в Китабском районе переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения.

СЭЗ «Ургут» была открыта указом президента в январе 2017 года. Как и в других свободных экономических зонах, срок её функционирования составляет 30 лет с возможностью последующего продления. В течение этого срока на территории СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.