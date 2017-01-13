Свободные экономические зоны создадут в Ургуте, Гиждуване, Коканде и Хазараспе

Фото: Аскар Якубов / УзА
В Ургутском районе Самаркандской области, в Гиждуванском районе Бухарской области, в городе Коканде Ферганской области и Хазараспском районе Хорезмской области будут созданы свободные экономические зоны (СЭЗ) «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп». Соответствующий указ, распространенный УзА, подписал 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Срок функционирования СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. В течение срока функционирования на территориях этих СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы. На территориях СЭЗ также будут созданы логистические центры и таможенные посты.
Основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» являются:
Дирекции создаваемых свободных экономических зон освобождены от уплаты налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период их функционирования.
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