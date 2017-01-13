Свободные экономические зоны создадут в Ургуте, Гиждуване, Коканде и Хазараспе

В Ургутском районе Самаркандской области, в Гиждуванском районе Бухарской области, в городе Коканде Ферганской области и Хазараспском районе Хорезмской области будут созданы свободные экономические зоны (СЭЗ) «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп». Соответствующий указ, распространенный УзА, подписал 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Срок функционирования СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. В течение срока функционирования на территориях этих СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы. На территориях СЭЗ также будут созданы логистические центры и таможенные посты.

Основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» являются:

привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей;

создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов и в других направлениях;

углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями свободных экономических зон и республики в целом;

создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений.

Дирекции создаваемых свободных экономических зон освобождены от уплаты налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период их функционирования.

Текст: «Газета.uz» 14 011