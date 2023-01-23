Президент Узбекистана 20 января подписал постановление о преобразовании органов внутренних дел в народную профессиональную структуру. Как мы сообщали ранее, этим документом был утверждён Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников ОВД.

Постановлением также определены направления улучшения работы Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения в структуре МВД. Среди них:

создание справедливой, объективной и прозрачной системы отбора кандидатов на службу в ОВД, принятие мер по кардинальному упрощению этого порядка и устранение в нем бюрократических барьеров;

повышение эффективности и действенности духовно-просветительской работы посредством ее системной и непрерывной организации на основе принципа «от образовательного учреждения — до окончания службы»;

внедрение современных методов адресных психологических мероприятий среди личного состава органов внутренних дел с учётом специфики службы, повышение роли специалистов-психологов в процессах назначения на должность и проведения аттестации;

внедрение новой системы формирования резерва перспективных молодых руководящих кадров в ОВД, создание механизмов системного мониторинга их деятельности и постоянного обучения;

создание непрерывной системы повышения уровня боевой и физической подготовки личного состава ОВД исходя из особенностей сферы обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью;

полная цифровизация работы с кадрами в органах внутренних дел, обеспечения соблюдения правил прохождения службы, а также системы социальной защиты личного

состава и членов их семей с целью исключения человеческого фактора и ранней профилактики коррупционных проявлений.

Согласно документу, для сотрудников, впервые принятых на службы в ОВД, теперь будет устанавливаться предварительный испытательный срок длиною в один год.

В двухмесячный срок МВД предстоит принять меры по формированию у сотрудников ОВД необходимых навыков психологии и культуры общения, психологической устойчивости в нестандартных ситуациях.

С 1 сентября, согласно постановлению, повышается личная ответственность сотрудников подразделений профилактики нарушений, дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб за эффективность работы путём введения практики непрерывного обучения по «Модулю работы с гражданами». Кроме того, сотрудники раз в три года должны будут обучаться в Институте повышения квалификации МВД по программе продолжительностью не менее 144 часов. По окончании ее они будут сдавать экзамены на сертификаты, дающие право продолжать службу в этой сфере.

В структуре МВД будут сформированы общественные советы, состоящие из представителей сферы, ветеранов и журналистов, для контроля деятельности органов внутренних дел. Их основные задачи, кроме контроля, — обеспечивать учёт общественного мнения и интересов общества в процессе разработки МВД актов законодательства.