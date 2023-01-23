Постановлением президента Узбекистана от 20 января утверждён Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел.
Согласно документу, знание кодекса и строгое соблюдение его правил являются обязательными для каждого сотрудника ОВД и представляют собой основной критерий оценки эффективности служебной деятельности и дисциплины сотрудника.
Несоблюдение правил кодекса могут стать основанием для применения в отношении сотрудника дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения со службы.
О чем говорится в кодексе?
Правила профессиональной культуры, описанные в кодексе, распространяются на всех сотрудников ОВД независимо от занимаемой ими должности.
Сотрудники обязаны соблюдать правила профессиональной культуры:
- быть вежливыми, скромными и уравновешенными при общении с гражданами, не допускать случаев дискриминации или проявлений предпочтения каким-либо лицам, группам или организациям независимо от социального происхождения, экономического положения и других факторов;
- уважать обычаи и традиции народов Узбекистана и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, оказывать содействие социальной стабильности, межнациональному и межрелигиозному согласию;
- объективно, своевременно и законно рассматривать обращения физических и юридических лиц в полном объёме;
- воздерживаться от поведения, вызывающего сомнение граждан в добросовестном исполнении сотрудником своего служебного долга, а также избегать конфликтных ситуаций, способных негативно повлиять на репутацию органов внутренних дел;
- не допускать унижения граждан и других лиц при исполнении своих служебных обязанностей, учитывать их права, свободы и законные интересы;
- воздерживаться от действий (бездействия), которые могут препятствовать исполнению служебных обязанностей либо затрагивать какие-либо личные, имущественные или иные интересы при их исполнении;
- не допускать и строго пресекать проявления групповщины, местничества, кумовства, а также иных негативных ситуаций при исполнении своих служебных обязанностей;
- уважительно относиться к представителям официальных СМИ при информировании общественности о деятельности органов внутренних дел, а также содействовать получению ими достоверной информации в установленном порядке;
- исполнять свои служебные обязанности добросовестно, честно и на высоком профессиональном уровне, не допуская формализма, подлога и злоупотреблений;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, а также культуры телефонных разговоров и ношения одежды;
- не обсуждать в социальных сетях деятельность государственных органов и должностных лиц, не использовать в них антиморальные выражения, не размещать ложные, субъективные материалы, которые могут создать у людей настроение недоверия в отношении проводимых реформ в стране, в том числе в ОВД.
В кодексе подчёркивается, что сотрудники обязаны противодействовать коррупции и содействовать ее профилактике. Кроме того, сотрудники должны уведомлять начальство, если их склоняют совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений других сотрудников.
Сотрудникам предписано быть доброжелательными, корректными и внимательными, проявлять терпимость и уважение к гражданам и сослуживцам. По отношению к гражданам сотрудники «не должны проявлять грубость, допускать случаи унижения их чести и достоинства, необоснованного психологического и физического воздействия».
Сотрудникам ОВД запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Они также не должны извлекать личную выгоду путём злоупотребления служебными полномочиями. Им запрещается принимать подарки и материальные ценности, а также пользоваться услугами в обмен на выполнение или неисполнение своих обязанностей в интересах других лиц. Принимать можно только подарки, полученные за служебные заслуги, за достижения в соревнованиях и конкурсах и в связи с празднованием официальных дат.
Вне служебного времени сотрудники обязаны придерживаться принятых в обществе морально-этических норм, воздерживаться от действий, вредящих репутации ОВД, не допускать напыщенности, честолюбия, групповщины, распущенности и пьянства, не совершать антисоциальных действий.
Служебная дисциплина, в свою очередь, возлагает на сотрудников ОВД следующие обязанности:
- соблюдать законодательство Узбекистана;
- быть верным присяге сотрудника ОВД;
- самоотверженно нести службу по защите прав и свобод граждан, собственности физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона и профилактике правонарушений;
- беречь табельное оружие, имущество и технику;
- хранить государственную и служебную тайну;
- строго соблюдать порядок использования служебных удостоверений, не использовать их в ситуациях, не связанных со службой, не злоупотреблять положением путём его предъявления.
Что касается взаимодействия начальников и подчинённых сотрудников ОВД, в кодексе говорится, что постановка заведомо незаконных и не связанных со службой приказов и поручений недопустима.
Начальник не должен требовать от подчинённых исполнения поручений, выходящих за рамки их служебных обязанностей, а также склонять их к совершению противоправных действий. При получении подобного приказа или поручения подчинённый должен немедленно уведомить вышестоящего руководителя или подразделение собственной безопасности. Если это невозможно, подчинённый имеет право отказаться от выполнения противозаконных приказов и поручений.
В остальном, приказы, кроме тех, что противоречат закону, должны быть выполнены беспрекословно, точно и в срок. Обсуждение приказа и поручения, а также их критика недопустимы, установлено в кодексе.
Начальник в структуре ОВД должен не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, кумовства, землячества или личной преданности.
Согласно кодексу, к сотрудникам могут применяться меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным или памятным подарков либо денежное вознаграждение;
- награждение почётной грамотой;
- награждение ведомственным нагрудным знаком;
- досрочное присвоение очередного звания или звания на ступень выше предусмотренной должностью.
На сотрудников также могут налагаться меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор или строгий выговор;
- штраф не более 50% оклада;
- разжалование в звании на одну ступень;
- освобождение от занимаемой должности;
- арест с содержанием на гаупвахте;
- увольнение со службы ОВД.
Кодекс также определяет, в каких случаях применяются те или иные меры поощрения или взыскания. К примеру, увольнение со службы в ОВД может последовать за грубое нарушение служебной дисциплины, такое как отсутствие по месту службы в течение трёх дней подряд без уважительных причин, нахождение на службе в состоянии опьянения, нарушение прав и свобод граждан, возникновение угрозы жизни и здоровью людей.
В кодексе отмечается, что нарушение его норм является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.