Постановлением президента Узбекистана от 20 января утверждён Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел.

Согласно документу, знание кодекса и строгое соблюдение его правил являются обязательными для каждого сотрудника ОВД и представляют собой основной критерий оценки эффективности служебной деятельности и дисциплины сотрудника.

Несоблюдение правил кодекса могут стать основанием для применения в отношении сотрудника дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения со службы.

О чем говорится в кодексе?

Правила профессиональной культуры, описанные в кодексе, распространяются на всех сотрудников ОВД независимо от занимаемой ими должности.

Сотрудники обязаны соблюдать правила профессиональной культуры:

быть вежливыми, скромными и уравновешенными при общении с гражданами, не допускать случаев дискриминации или проявлений предпочтения каким-либо лицам, группам или организациям независимо от социального происхождения, экономического положения и других факторов;

уважать обычаи и традиции народов Узбекистана и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, оказывать содействие социальной стабильности, межнациональному и межрелигиозному согласию;

объективно, своевременно и законно рассматривать обращения физических и юридических лиц в полном объёме;

воздерживаться от поведения, вызывающего сомнение граждан в добросовестном исполнении сотрудником своего служебного долга, а также избегать конфликтных ситуаций, способных негативно повлиять на репутацию органов внутренних дел;

не допускать унижения граждан и других лиц при исполнении своих служебных обязанностей, учитывать их права, свободы и законные интересы;

воздерживаться от действий (бездействия), которые могут препятствовать исполнению служебных обязанностей либо затрагивать какие-либо личные, имущественные или иные интересы при их исполнении;

не допускать и строго пресекать проявления групповщины, местничества, кумовства, а также иных негативных ситуаций при исполнении своих служебных обязанностей;

уважительно относиться к представителям официальных СМИ при информировании общественности о деятельности органов внутренних дел, а также содействовать получению ими достоверной информации в установленном порядке;

исполнять свои служебные обязанности добросовестно, честно и на высоком профессиональном уровне, не допуская формализма, подлога и злоупотреблений;

строго соблюдать правила внутреннего распорядка, а также культуры телефонных разговоров и ношения одежды;

не обсуждать в социальных сетях деятельность государственных органов и должностных лиц, не использовать в них антиморальные выражения, не размещать ложные, субъективные материалы, которые могут создать у людей настроение недоверия в отношении проводимых реформ в стране, в том числе в ОВД.

В кодексе подчёркивается, что сотрудники обязаны противодействовать коррупции и содействовать ее профилактике. Кроме того, сотрудники должны уведомлять начальство, если их склоняют совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений других сотрудников.

Сотрудникам предписано быть доброжелательными, корректными и внимательными, проявлять терпимость и уважение к гражданам и сослуживцам. По отношению к гражданам сотрудники «не должны проявлять грубость, допускать случаи унижения их чести и достоинства, необоснованного психологического и физического воздействия».

Сотрудникам ОВД запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Они также не должны извлекать личную выгоду путём злоупотребления служебными полномочиями. Им запрещается принимать подарки и материальные ценности, а также пользоваться услугами в обмен на выполнение или неисполнение своих обязанностей в интересах других лиц. Принимать можно только подарки, полученные за служебные заслуги, за достижения в соревнованиях и конкурсах и в связи с празднованием официальных дат.

Вне служебного времени сотрудники обязаны придерживаться принятых в обществе морально-этических норм, воздерживаться от действий, вредящих репутации ОВД, не допускать напыщенности, честолюбия, групповщины, распущенности и пьянства, не совершать антисоциальных действий.

Служебная дисциплина, в свою очередь, возлагает на сотрудников ОВД следующие обязанности:

соблюдать законодательство Узбекистана;

быть верным присяге сотрудника ОВД;

самоотверженно нести службу по защите прав и свобод граждан, собственности физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона и профилактике правонарушений;

беречь табельное оружие, имущество и технику;

хранить государственную и служебную тайну;

строго соблюдать порядок использования служебных удостоверений, не использовать их в ситуациях, не связанных со службой, не злоупотреблять положением путём его предъявления.

Что касается взаимодействия начальников и подчинённых сотрудников ОВД, в кодексе говорится, что постановка заведомо незаконных и не связанных со службой приказов и поручений недопустима.

Начальник не должен требовать от подчинённых исполнения поручений, выходящих за рамки их служебных обязанностей, а также склонять их к совершению противоправных действий. При получении подобного приказа или поручения подчинённый должен немедленно уведомить вышестоящего руководителя или подразделение собственной безопасности. Если это невозможно, подчинённый имеет право отказаться от выполнения противозаконных приказов и поручений.

В остальном, приказы, кроме тех, что противоречат закону, должны быть выполнены беспрекословно, точно и в срок. Обсуждение приказа и поручения, а также их критика недопустимы, установлено в кодексе.

Начальник в структуре ОВД должен не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, кумовства, землячества или личной преданности.

Согласно кодексу, к сотрудникам могут применяться меры поощрения:

объявление благодарности;

награждение ценным или памятным подарков либо денежное вознаграждение;

награждение почётной грамотой;

награждение ведомственным нагрудным знаком;

досрочное присвоение очередного звания или звания на ступень выше предусмотренной должностью.

На сотрудников также могут налагаться меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор или строгий выговор;

штраф не более 50% оклада;

разжалование в звании на одну ступень;

освобождение от занимаемой должности;

арест с содержанием на гаупвахте;

увольнение со службы ОВД.

Кодекс также определяет, в каких случаях применяются те или иные меры поощрения или взыскания. К примеру, увольнение со службы в ОВД может последовать за грубое нарушение служебной дисциплины, такое как отсутствие по месту службы в течение трёх дней подряд без уважительных причин, нахождение на службе в состоянии опьянения, нарушение прав и свобод граждан, возникновение угрозы жизни и здоровью людей.

В кодексе отмечается, что нарушение его норм является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.