Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян

еда, зира

Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян.

Крем-брюле

еда, зира

Десерт крем-брюле представляет собой нежный и воздушный крем, покрытый карамельной корочкой.

Пахлава с фисташками из готового теста фило

еда, зира

Для приготовления пахлавы вам понадобятся тончайшие слои теста фило, горячий сахарный сироп, топлёное масло и хрустящие фисташки.

Творожные пирожки с яблоками

еда, зира

Творожное тесто и много сочной начинки — основа быстрых в приготовлении пирожков.

Печенье Хагрида «Каменные кексы»

еда, зира

Печенье, которое Хагрид регулярно готовил для Гарри Поттера, Рона и Гермионы.

Апельсиновый кекс с изюмом и орехами

еда, зира

Кекс с приятной апельсиновой ноткой, орехами и изюмом.

Чизкейк пахлава

еда, зира

Комбинация двух вкусных десертов — чизкейка и пахлавы.

Творожное печенье с варёной сгущёнкой

еда, зира

Простой рецепт ароматного домашнего печенья.