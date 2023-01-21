Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян
Шоколадная версия классического чизкейка Сан-Себастьян.
Крем-брюле
Десерт крем-брюле представляет собой нежный и воздушный крем, покрытый карамельной корочкой.
Пахлава с фисташками из готового теста фило
Для приготовления пахлавы вам понадобятся тончайшие слои теста фило, горячий сахарный сироп, топлёное масло и хрустящие фисташки.
Творожные пирожки с яблоками
Творожное тесто и много сочной начинки — основа быстрых в приготовлении пирожков.
Печенье Хагрида «Каменные кексы»
Печенье, которое Хагрид регулярно готовил для Гарри Поттера, Рона и Гермионы.
Апельсиновый кекс с изюмом и орехами
Кекс с приятной апельсиновой ноткой, орехами и изюмом.
Чизкейк пахлава
Комбинация двух вкусных десертов — чизкейка и пахлавы.
Творожное печенье с варёной сгущёнкой
Простой рецепт ароматного домашнего печенья.