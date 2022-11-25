В Бувайдинском районе Ферганской области от отравления угарным газом скончались супруги, поженившиеся за три дня до этого. Эту информацию, опубликованную Kun.uz, подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Сообщение о происшествии поступило в районные ОВД и прокуратуру в 8:30 24 ноября.

Специалист по технической безопасности противопожарного общества, посетивший дом, сообщил, что в помещении была включена печь. Её дымоход был установлен неправильно, из-за чего газ сгорал не полностью и в комнату проникал угарный газ.

Скончавшемуся мужчине было 23 года, женщине — 17 лет. Kun.uz пишет, что мужчина был мастером печей и одну из своих печей установил дома 21 ноября. Мёртвых супругов нашёл отец жениха, который начал беспокоиться, что они не выходят.

Махалля «Алимерган», где жили молодожёны, не газифицирована, уточнили в УЧС района.

Прокуратура района начала доследственную проверку.