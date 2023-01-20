«Газета.uz» писала, что в Ташкенте в пределах Малой кольцевой автодороги, в Намангане и Ургенче — во всём городе, в других регионах — на отдельных улицах и дорогах разрешённая максимальная скорость движения транспорта снижена с 70 до 60 км/ч.

Пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Азизхон Муродов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу сообщил, когда начнёт действовать новый порядок.

Отвечая на вопрос о том, когда будет начата установка знаков ограничения скорости и как водители будут узнавать, где заканчивается зона действия знака, Азизхон Муродов сказал, что знаки будут установлены поэтапно.

Параллельно на новую максимальную скорость будут перенастроены камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. Только после этого должны начать штрафовать согласно новому лимиту.

Он напомнил, что допустимая погрешность для средств фиксации нарушений составляет 5 км/ч. Это значит, что если водитель ехал со скоростью 66 км/ч, то будет считаться, что он превысил лимит на 1 км/ч.

В то же время участники дорожного движения уже сегодня должны следовать новому правилу, отметил Азизхон Муродов.

Он подчеркнул, что цель снижения скорости — не штрафовать участников движения, а повысить безопасность на автодорогах и сократить количество ДТП, возникающих из-за высокой скорости.