В четверг, 19 января, в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте православные христиане по традиции провели обряд крещенских купаний. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий окропил собравшихся святой водой.

Внутри храма владыка провёл праздничную литургию.

Рядом с собором епархия организовала купель для желающих окунуться. Несмотря на мороз, желающих собралось много: мужчины, женщины и даже дети.

Анастасия Степаненко с дочерью Вероникой пришли на купания уже девятый раз.

«Нам это нравится, благодать получаем. Это святое для нас. И здоровье даётся. Я девять лет купаюсь, и все мои болезни прошли. Ощущаю себя отлично!» — поделилась с «Газетой.uz» Анастасия.

Окунувшись и окрестив себя, раскрасневшиеся на морозе люди с улыбкой растирались полотенцем.

Рядом желающие набирали святой воды. К источнику выстроилась приличная очередь.