Врачи Узбекистана впервые самостоятельно проведели операцию по разделению сиамских близнецов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Операция проведена в Учебно-лечебно-методическом центре неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре, имеющем опыт проведения сложных операций у новорождённых, в том числе из соседних стран.





Родители двойняшек из Кыргызстана обратились сюда в июне прошлого года. Малыши, рождённые 31 мая 2022 года, являются сиамскими близнецами. Это необычное состояние было обнаружено у них на 28-й неделе беременности матери, и женщину отправили из Оша в столицу Бишкек.





На 29-й неделе родоразрешение было осуществлено хирургическим способом с помощью кесарева сечения. Малышей, общий вес которых при рождении составлял 1600 граммов, назвали Фотимой и Зухрой.

Доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Эргашев рассказал, что провести операцию помогли опытные хирурги — директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, профессор Хабибулло Акилов и заведующий кафедрой детской хирургии ТашПМИ, профессор Насриддин Эргашев.





«В течение нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проводимых на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе. Мы объяснили всю ситуацию родителям детей. Также сообщили им, что если захотят, они могут везти их в другую страну. Но они сказали, что… полностью нам доверяют. Эта вера также придавала нам силы», — отметил профессор.





Во время операции с целью предотвращения кровотечения из печени и других сосудов применялись ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал bloodstop. В результате дети были отделены с минимальным уровнем кровотечения.

«К счастью, оказалось, что желчные пузыри больных формировались раздельно. Это гарантировало, что даже когда два тела были разделены, желчные пузыри без проблем выполняли свою функцию», — отметил специалист.

После разделения сиамских близнецов Фотиму оперировала бригада хирургов-неонатологов в составе профессора Бахтиёра Эргашева, профессора Насриддина Эргашева и Нурбека Эгамназарова, а Зухру — профессора Хабибулло Акилова, Джавлона Мухторова и Абдужамиля Абдуганиева.





Помощь им оказывали неонатологи, реаниматологи и анестезиологи Республиканского перинатального центра У. Азимова, М. Шовазова, А. Курбонова, Ф. Джураева, Д. Халикулова, М. Мирюнусова, а также группа квалифицированных операционных и медицинских сестер.

Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. В ближайшее время девочек должны выписать.





Министр здравоохранения Амрилло Иноятов наградил специалистов, принимавших участие в операции, нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».

В 2006 году операцию по разделению четырёхмесячных сиамских близнецов провели в Узбекистане местные хирурги и их российские коллеги из академии имени Петровского.