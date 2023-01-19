После закрытия с 12 января газовых заправок в Узбекистане из-за сильных морозов люди в регионах столкнулись с транспортными проблемами, поскольку основной вид транспорта за пределами столицы — микровэны Damas, ездящие на газе. Таксисты повысили цены на услуги.

В Нукусе некоторые водители начали подвозить людей бесплатно. Акция начала набирать обороты и меньше чем за неделю распространилась на другие регионы Каракалпакстана, получив название «Доброе дело» («Саўаплы ис» — «Савобли иш»). По инициативе Жокаргы Кенеса (парламента) республики государственные организации выделили автобусы, которые работают бесплатно. К акции также подключились частные компании, в частности сеть аптек «Ажинияз каракалпак».





Как сообщила «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства транспорта Каракалпакстана Захида Калжанова, в Нукусе в эти дни бесплатные услуги предоставляют автобусы МВД, Минздрава, Минтранса, специализированной школы имени Ибройима Юсупова и компании «Ажинияз каракалпак» (10 автобусов).

Машины для акции выделили также территориальные подразделения Агентства по делам молодёжи. Каракалпакский государственный университет выделил 50 машин. Акцию поддержал и ряд предпринимателей.

Власти Нукуса временно отменили плату за въезд на стоянку центрального рынка. Раньше сюда могли заезжать только рейсовые «Дамасы». Предприниматели открыли здесь пункты, где водителям и прохожим предлагают горячий чай и кофе.





Основное количество участников акции всё же частные водители, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Среди них есть и такие, кто не просто подвозит попутчиков, но и совершает по 10 и больше рейсов за день по линиям маршрутных такси.

Один из водителей, Курбаназар Елмуратов, рассказал, что по своей инициативе ездит на личной машине по маршруту 44.





К сегодняшнему дню похожие акции идут в Ходжейлийском, Канлыкульском, Чимбайском и других районах Каракалпакстана.